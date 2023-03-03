Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай випустять на лінію

«Львівелектротранс» отримав вже сьомий з запланованих десяти п’ятисекційний низькопідлоговий трамвай марки «Електрон». Про це у п'ятницю, 3 березня, повідомили в Львівській міській раді. Електротранспорт купили за кошти Європейського інвестиційного банку завдяки участі Львова в проекті «Міський громадський транспорт України».

За процедурою новий вагон має пройти обкатку, випробовування й тестування ходових характеристик та гальмівних систем. Лише після цього його випустять на маршрут. У процесі трамвай також доукомплектують приладами автоматизованої системи оплати проїзду.

«Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай зможе курсувати на лінії», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначимо, місткість таких трамваїв – 265 пасажирів, вагони мають кондиціонування. Також у цих трамваях понижений рівень шуму та вібрації, вони є енергоефективними і мають чотири системи безпеки.

Нагадаємо, оновлення рухомого складу ЛКП «Львівелектротранс» відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це стало можливим завдяки участі Львова у проекті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проекту місто отримало 12 млн євро кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

У 2020 році ЛКП «Львівелектротранс» уклало угоду на постачання 10 п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв з львівською компанією «ЕлектронМаш», загальною вартістю 17,3 млн євро без ПДВ. Сім трамваїв ЛКП «Львівелектротранс» вже отримало. За планами поставка ще трьох очікується до червня цього року.