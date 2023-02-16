Тролейбус зможе проїхати автономним ходом 20 км

Сьогодні, 16 лютого, на вулиці Львова у тестовому режимі знову виїхав перший тролейбус «Електрон» з автономним ходом. Перед випуском на маршрут його мають випробувати в усіх кліматичних умовах, щоб побачити, як він працюватиме при будь-якій температурі повітря. Про це повідомили в Львівській міській раді.

Доукомплектувала системою автономного живлення вже існуючий тролейбус компанія «Електрон». Отримавши додаткову батарею, тролейбус став важчим на 750 кг, також довелося зняти три сидіння для пасажирів.

Випустити на маршрут тролейбус з автономним ходом планують вже в цьому році, але після всіх випробувань.

«Роботу тролейбуса з автономним ходом тестують наші працівники та виробник – компанія «Електрон». На цьому етапі тестування триватиме орієнтовно до середини березня. Також випробування будуть ще і влітку. Маємо побачити, наскільки ефективно він працюватиме як при мінусовій, так і при плюсовій температурах. Тролейбус тестують на маршрутах як з легкими, так і зі складними умовами експлуатації. Після всіх випробувань тролейбус працюватиме на котромусь з наших маршрутів. Це буде у цьому році», – зазначив керівник ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів.

У комунальному підприємстві кажуть, що в майбутньому, завдяки таким тролейбусам, можна було б розвивати існуючі тролейбусні маршрути без будівництва відповідної інфраструктури – прокладання тролейбусних ліній.

«Тролейбус зможе проїхати автономним ходом 20 км, а для «відновлення сил» потребуватиме лише тригодинної підзарядки. Свій перший тестовий рейс тролейбус зробив у червні минулого року», – повідомляють в ЛКП «Львівелектротранс».

Також там зазначили, що тролейбус з автономним ходом пройшов додаткову сертифікацію, яку проводить державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства».