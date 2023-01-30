Медики констатували клінічну смерть водійки трамвая, але їм вдалося відновити серцебиття жінки

Водійка львівського трамвая №6 раптово знепритомніла під час руху. Випадок трапився на зупинці «Старий ринок». До того, як втратити свідомість, водійка встигла зупинити трамвай та відчинити двері. Саме пильні пасажири помітили непритомну водійку та відчинили кабіну, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ЛКП «Львівелектротранс».

Нещасний випадок трапився у суботу, 28 січня. «По відео з кабіни водія було встановлено послідовність подій. О 12:46 водійка зупинилася на зупинці «Старий ринок», що по вулиці Богдана Хмельницького та відчинила двері. Те, що вона знепритомніла, зауважили небайдужі пасажири, які відчинили двері кабіни, розпочали надання допомоги», – розповіли у «Львівелектротрансі».

За інформацією ЛКП «Львівавтодор» у той момент у цьому ж трамваї №6 перебували двоє їхніх контролерок. «Контролери звернулись до водія, який був за кермом зустрічного трамвая, щоб той допоміг зв’язатись з диспетчером, аби знеструмити транспорт в якому сталась надзвичайна ситуація», – написала прес-служба «Львівавтодору» у своєму повідомленні.

Повз проїжджала машина швидкої допомоги, одна із контролерок її зупинила. На місці медики констатували клінічну смерть у водійки, але одразу ж почали її реанімувати. Їм вдалося відновити серцебиття та стабілізувати жінку. Водійку госпіталізували до лікарні та прооперували, зараз вона перебуває у важкому стані.