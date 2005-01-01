Водійка львівського трамвая №2 веде відеоблог

Відео про депо та порушників, про тварин та веселих пасажирів. Львівська водійка трамвая уже понад чотири роки знімає кліпи про свою роботу та викладає їх на YouTube. Жінка мріє про популярність та багато тисяч підписників, але вже зараз знаменита серед водіїв. Адже до об'єктива її телефона потрапляє кожен автомобіліст-порушник, який перешкоджає руху трамвая №2.

Зміна водіїв трамваїв починається у ремпункті на Руській. Тут вони кілька хвилин відпочивають, проходять медогляд та виходять на маршрут. У тісненькому приміщенні ‒ колеги водійки-влогерки. Про жінку відгукуються позитивно, вважають її професіоналкою своєї справи.

До Лідії Филипчук ідея знімати відео за кермом прийшла спонтанно ‒ після подарованого друзями фотоапарата. Згодом придбала собі смартфон.

«Тоді зареєструвалася в соціальних мережах, в YouTube створила свій канал, і останні три-чотири роки, я вже й забула, в мене десь до 2000 публікацій», ‒ розповідає блогерка.

У блозі пані Ліда розповідає про свій трамвай №2. Показує й інтер'єр свого вагона. Тож іноді отримує на горіхи ‒ найчастіше від норовливих водіїв-автомобілістів. Але щойно опиняється у кабіні, одразу ж вмикає телефон. Цього разу вчить їхати стажерку, тож зараз знимкує трохи менше.

«Я знаю ділянки, де можуть порушувати автомобілісти, пішоходи. Я натискаю й знімаю. От зараз ми під'їжджали до Мечникова, я не встигла включити ‒ машина проскакувала», ‒ розповідає пані Ліда.

Почалося все з архітектури Львова, адже пані Ліда колись закінчила курси екскурсоводів, тож до старих будівель та вуличок із бруківкою має професійний інтерес. Але найчастіше у блозі все ж висвітлює водіїв-порушників. Усі автомобілісти, які припаркувалися надто близько до трамвая або ж просто на колії, можуть потрапити до її пильного ока ‒ об'єктива. Розповідає глядачам й про свою на перший погляд пересічну роботу.

Лідія Филипчук мріє про щонайменше сто тисяч підписників на YouTube. Для них вона вже навчилася накладати музику на відео. Але хоче створювати ще й майже-кіно про депо та порушників, про тварин та веселих пасажирів.