Щодня у сихівському трамваї контролери ловлять до десяти «зайців»

Трамваєм №8, що курсує на Сихів, упродовж 2017 року скористалося понад 8 млн пасажирів. Проте частина з них все-таки не платить за проїзд. Журналісти ZAXID.NET разом із контролерами вирішили перевірити, як львів'яни та гості міста оплачують поїздку у цьому громадському транспорті.

На зупинці, що розташована на вулиці Свєнціцького, пасажири розповідають, чи часто вони бачать у вагонах контролерів.

«Здебільшого, бачив їх у центрі, в Сихівському районі на них не натрапляв. Щоправда, я їжджу після 7 ранку, тоді їх не буває», ‒ каже львів'янин Анатолій.

Проте самі контролери переконують: за «вісімкою» пильнують особливо. Адже це найпопулярніший маршрут міста. Своїх облич просять не показувати. Мовляв, пасажири впізнають їх у транспорті, та втечуть від відповідальності. Тим часом вистачило декількох зупинок, аби натрапити на порушників. Комусь дають попередження, іншим виписують штраф.

Про те, що «зайців» у трамваях вистачає, кажуть і водії.

«Особливо багато без квитків сідає молоді. Якщо у салоні є контроль, тоді вони біжать їх купувати», ‒ розповідає водійка трамвая Іванна Колісник.

За день у сихівському трамваї ловлять близько 10 порушників. Проте 60 гривень зі своїх гаманців витягують одиниці. «Якщо ми затримуємо людину, то спочатку розмовляємо з нею. Якщо особа відмовляється платити штраф, то ми викликаємо службову машину та поліцію. Відтак відвозимо порушника у відділок, де поліцейські складають на нього протокол. Сплатити штраф, який вже буде більше ніж 60 гривень, людина має протягом 10 днів», ‒ пояснює контролерка трамваю №8 Катерина.

У вагони контролери заходять без спеціальної форми, проте мають посвідчення, жетони та штрафні квитанції. Зараз на маршрутах Львова їх працює майже три десятки.

«Ми будемо збільшувати кількість контролерів. Їхній розмір зарплатні буде залежати від кількості складених протоколів. Саме цим ми хочемо їх мотивувати до такої роботи», ‒ зазначив директор «Львівелектротрансу» Олег Береза.

Загалом, упродовж минулого року сихівський маршрут заробив близько 6 млн грн. У 2018 році від нього очікують майже вдвічі більше прибутку ‒ 11 млн грн.