У новорічну ніч львівські трамваї заробили понад ₴7 тис.

Один з нічних трамваїв водійка прикрасила сніжинками, ялинковими гілками та привітаннями

У новорічну ніч, з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року, львівські трамваї заробили понад 7,3 тис. грн. Про це ZAXID.NET розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза.

Так, у трамваї №3 в новорічну ніч пасажири придбали квитків на 2172 грн, у трамваї № 6 – на 1200 грн, у трамваї №8 – 4005. Загалом водії трамваїв продали квитків на 7377 грн.

Зазначимо, що в цих сумах не враховані квитки, продані в кіосках на зупинках, тож імовірно трамваї заробили в новорічну ніч трохи більше коштів.

Нагадаємо, в новорічну ніч курсували трамваїв трьох маршрутів: №3 (площа Соборна – Аквапарк) №6 (Залізничний вокзал – вул. Миколайчука), №8 (пл. Соборна – вул. Вернадського).