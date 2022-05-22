Ірина Козак показала добрі результати у змаганнях

Водії трамваїв зі Львова вперше взяли участь у Міжнародному трамвайному чемпіонаті «Тram-Em 2022», що відбувався у Лейпцигу (Німеччина). Команда ЛКП «Львівелектротранс» у загальному заліку посіла п’яте місце. Але львівська водійка Ірина Козак разом з киянкою Галиною Загорною розділили срібну медаль у номінації «найкращий водій».

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі міськради, Ірина Козак працює на маршруті трамвая №8. Загалом водійкою працює 13 років, раніше була кондуктором «Львівелектротрансу».

Водії змагалися у п’яти дисциплінах:

точне відкривання дверей на платформі;

входження трамвая у криві, не зачіпаючи перешкоду;

екстрене гальмування на швидкості;

розрахунок гальмівного шляху без додаткових приладів;

трамвайний більярд та боулінг.

«Попри шалену напругу та неймовірну конкуренцію, нашим водіям вдалося прорватися із другої десятки до першої. І в кінцевому результаті посісти почесне п’яте місце. Не обійшлось і без призів: підприємство отримало 10 тис. євро», – зазначили у ЛКП «Львівелектротранс».

Чемпіонат, в якому взяли участь 25 команд з 17 країн світу, проходив з потужною підтримкою України.

«Усе до дрібниць – від упізнавальних вказівників із назвами команд до синього і жовтого трамваїв, які слугували основними на змаганні, – було в кольорах українського прапора. Підтримку нашим спортсменам висловлювали як організатори чемпіонату, представники ЗМІ, так і пересічні люди. А колеги з Кракова прибули на змагання зі своїм та нашим стягами», – розповіли у «Львівелектротрансі».

Перемогу на чемпіонаті здобула команда з Ганновера. Київська команда посіла 6 місце.