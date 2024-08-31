До трамваїв додадуть вагони-донори запчастин

Львів отримає до 25 вживаних трамвайних вагонів від швейцарського міста Базель. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Львова Олег Забарило.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) погодив передачу електротранспорту Львову компанією Baselland Transport AG. Зараз узгоджуються процедурні питання. Поставка перших трамваїв очікується на початку 2025 року.

Також компанія передасть Львову ще 10 менших вагонів, що будуть донорами запчастин до швейцарських трамваїв.

Окрім того, Олег Забарило додав, що до кінця вересня Львів отримає перші два вагони зі швейцарського Берна від компанії Bernmobil, що загалом передає Львову 11 низькопідлогових трамваїв. Раніше уього року Львів отримав ще 12 трамвайних вагонів від німецького Берліна.

У травні 2024 року Baselland Transport AG почав виведення з експлуатації трамваїв марки Schindler. Раніше планувалось, що покупцем 50 трамваїв Schindler буде Бєлград. Але у зв'язку з проведенням у Белграді виставки Expo 2027 сербська столиця відмовилась від цього наміру і вирішила купити нові трамваї. Відтак частину трамваїв швейцарці утилізують, а частину – передадуть Львову. Baselland Transport AG має у парку 58 трамваїв Schindler.