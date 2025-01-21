Після реалізації проєкту в Ужгороді вперше з’явиться громадський електричний транспорт

У вівторок, 21 січня, Ужгородська міська рада підписала контракт з львівським заводом «ЕлектронМаш» на поставку 9 нових електробусів. Вартість угоди – 3,9 млн євро.

Це спільний проєкт Європейського інвестиційного банку та Міністерства розвитку громад та територій України. Гроші за електробуси Ужгород позичатиме в ЕІБ під 2,75% річних.

«Завод ЕлектронМаш, який став переможцем міжнародного тендеру, має поставити електробуси в Ужгород через 10 місяців після внесення Мінфіном авансового внеску», – зазначили в пресслужбі мерії.

10-метрові електробуси мають 27 сидячих місць і зможуть перевозити близько 90 пасажирів. Пробіг на одному заряді – 250 км із включеними системами опалення або кондиціювання. Виробник дає 2 роки загальної гарантії, 15 років – на кузов від наскрізної корозії та 5 років – на батарею.

«Контракт передбачає також постачання потужної зарядної станції, основних запасних та витратних запчастин, обладнання та інструментів для технічного обслуговування та ремонту, супутніх послуг. Представники заводу проведуть в Ужгороді навчання для персоналу і надаватимуть технічну підтримку протягом усього гарантійного терміну», – сказав директор ТзОВ «Завод «ЕлектронМаш» Володимир Будзан, зазначивши, що перший електробус підприємство випустило у 2015 році, і він уже понад 8 років успішно курсує Львовом.

Нагадаємо, Ужгород став одним з 18 учасників проєкту «Міський громадський транспорт ІІ» Міністерства інфраструктури України та Європейського інвестиційного банку у листопаді 2020 року. У серпні 2021 року депутати Ужгородської міськради погодили закупівлю 10 електроавтобусів та 10 зарядних станцій по 90 кВт, загальною вартістю 99 млн грн, з яких 40 млн грн мали профінансувати з бюджету міста.

Наразі пасажирів в обласному центрі Закарпаття перевозять 25 автобусів «Електрон» КП «Ужгородський муніципальний транспорт» та «маршрутки» трьох приватних перевізників. Після реалізації проєкту в Ужгороді вперше з’явиться громадський електричний транспорт.