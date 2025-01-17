Станції розмістять в середині кварталів та на пішохідних зонах понад півсотні вулиць Ужгорода

Майданчики з зарядними станціями для електроавтомобілів з’являться в середині кварталів та на пішохідних зонах понад півсотні вулиць Ужгорода. Станції обслуговуватиме місцева компанія «Транскарпесіан Чарджинг Сістемс», створена у березні 2024 року.

Як повідомили на запит ZAXID.NET в Ужгородській міській раді 16 січня, дозвіл на відведення 655 земельних ділянок, по 10 м2 кожна, під сервітут ТОВ «Транскарпесіан Чарджинг Сістемс» надали ужгородські депутати під час сесії 26 грудня. У найближчі 5 років компанія розміщуватиме на них станції зарядки електромобілів.

За рішенням міськради, станції розмістять у дворах на вулицях Олександра Богомольця, Марії Химинець, Тиводара Легоцького, В’ячеслава Чорновола, Ігоря Сікорського, Володимирській, Академіка Корольова, Минайській, Героїв Крут, Героїв 128-ї бригади, Михайла Грушевського, Іштвана Сечені, Марії Заньковецької, Василя Комендаря, Данила Богуславського, Івана Чендея, Українській, Шумній, Капітульній, Олександра Фединця, В'ячеслава Чорновола, проспекту Свободи та інших.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Транскарпесіан Чарджинг Сістемс» зареєстрована на вулиці Олександра Фединця в Ужгороді у березні 2024 року зі статутним капіталом 12 млн грн. Власником підприємства є Андрій Шкрібляк – один з бенефіціарів «Ужгородського АТП 12107», яке пов’язують з родиною міського голови Ужгорода Богдана Андріїва.

Серед засновників «Транскарпесіан Чарджинг Сістемс» також колишній кандидат у депутати Ужгородської міської ради Ігор Маковійчук. У 2015 році він балотувався від партії «Відродження», за списком якої Богдан Андріїв вперше став мером Ужгорода.

Додамо, що Ужгород з населенням у близько 140 тис. мешканців, після встановлення 655 зарядних станцій для електроавтомобілів, значно обійде за їх кількістю інші міста України. Приміром, у Чернівцях наразі відкрито 6 зарядних станцій на трьох вулицях, а у Львові діє 40 таких локацій на комунальній землі.