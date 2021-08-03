Ужгородом їздитимуть ще 10 електробусів

Міськрада Ужгорода під час засідання у вівторок, 3 серпня, погодила закупівлю 10 електробусів і 10 зарядних станцій. Попередню партію із 10 електробусів місто купило у 2018 році.

Як повідомляє Ужгородська міськрада, закупівля електробусів відбуватиметься за принципом співфінансування. Частка Ужгородської міської територіальної громади становить 40% – це приблизно 40 млн із 99 млн загальної вартості проекту. Решта суми буде профінансована у межах Кіотського протоколу.

«Україна отримує кошти за Кіотською домовленістю і ми претендуємо на частину з них для купівлі електробусів з державного бюджету. Зараз ми подали документи в Міністерство екології і чекаємо на його рішення», – сказав у коментарі ZAXID.NET начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик.

Після рішення міністерства, додав він, буде відомо про подальшу процедуру закупівлі.

В інформації міськради ідеться про автобуси «Електрон» Е18, що виробляються в Україні», проте не уточнено, чи це автобуси виробництва львівського концерну. Петро Бобик підтвердив, що Ужгород хоче купувати електробуси саме львівського виробництва. У концерні «Електрон» ZAXID.NET інформацію про купівлю Ужгородом 10 електробусів не змогли підтвердити, пославшись на те, що для її надання потрібен письмовий запит.

Додамо, що у листопаді 2020 року Ужгород став учасником проекту «Міський громадський транспорт ІІ» Міністерства інфраструктури України та Європейського інвестиційного банку. Проект має сприяти заміні технічно застарілого міського громадського транспорту, покращенню екологічної ситуації та скороченню викидів парникових газів в Ужгороді, розвитку муніципального громадського транспорту та створення системи міського електричного транспорту.

Раніше, у 2018 році, Ужгород вже закупив 10 електробусів львівського заводу «Електрон», що коштували місту 53,9 млн грн. Львівське виробництво тоді перемогло на тендері, в якому також взяла участь АК «Богдан-Моторс». У 2018 році електробуси стали першим комунальним транспортом міста, адже до цього в Ужгороді працювали лише приватні перевізники.