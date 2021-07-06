Нова туристична айдентика Ужгорода пов'язана із сакурою

Міська рада Ужгорода затвердила переможця конкурсу на розробку нового туристичного логотипу міста, гасла та брендбуку. Ним став Владислав Михайлів з Івано-Франківщини, який раніше переміг у конкурсах на розробку туристичної айдентики Ніжина, Моршина та Волинської області. Про це ідеться на сайті міськради Ужгорода.

За основу дизайну автор, як ідеться у його презентації, взяв розквітання сакури, що символізує життя, оновлення й пробудження. Концепція бренду полягає у тому, що місто розквітає перед тими, хто до нього звертається. Повне гасло звучить так: «Ужгород розквітає! Розквітає в тобі, розквітає в кожному». А коротка версія – «Ужгород розквітає» (у бізнесі, інноваціях, науці, культурі, мистецтві).

У презентації Владислава Михайліва зазначено, що графічна форма логотипу побудована на основі візуальних асоціацій, що викликає географія, архітектура міста, особливості форм його вулиць, дерева сакури та липова алея, характерні Закарпаттю етноприкраси тощо. Основний колір – рожевий, до нього додали блакитний та нейтральний білий.

Також розроблено брендбук Ужгорода з правилами використання туристичного логотипу (графічного зображення), макетами зовнішнього застосування, корпоративною айдентикою, сувенірною продукцією тощо. Міська рада Ужгорода рекомендує комунальним установам та місцевому бізнесу використовувати туристичний логотип та гасло під час проведення різних заходів.

Водночас деякі ужгородські дизайнери у соцмережах розкритикували нове лого і гасло: одні кажуть, що шрифти нечитабельні та застарілі, інші – що Ужгород квітне лише пару тижнів на рік, а поза тим в місті відбувається багато іншого. Також деякі містяни вказували на проблеми із зеленими насадженнями, що не відповідають гаслу «Ужгород розквітає». Окремо ішлося про те, що сама ідея загального конкурсу неправильна.

Додамо, що конкурс на нову туристичну айдентику Ужгорода оголосили у березні. У ньому взяли участь 12 авторів з різних міст. Конкурсна комісія обрала п’ятьох фіналістів, з яких врешті переміг Владислав Михайлів.

До слова, попередній туристичний логотип міста представляв стилізовану букву У, що символізувала мультикультурність міста. Гасло ж звучало, як «Ужгород говорить багатьма мовами».

Стилізована буква У була попереднім туристичним логотипом Ужгорода