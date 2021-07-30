Масштабна пожежа в Ужгороді спалахнула під час ремонту даху складських приміщень

У складських приміщеннях в Ужгороді спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники гасили майже добу. У п’ятницю, 30 липня, стало відомо, що вогонь знищив брендовий алкоголь загальною вартістю 12 млн грн, повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Загорання сталось 29 липня об 11:30. Під час ремонтних робіт спалахнув дах на складі, який імпортери алкоголю орендують у місцевого механічного заводу. Пожежу гасили 44 пожежники майже добу. До її гасіння залучили 12 одиниць техніки.

Вогонь знищив брендовий алкоголь, який з Європи імпортує місцева компанія «Богемія-бір». Її власник, громадянин Чехії Петр Весели повідомив, що пожежа знищила алкоголь брендів Pilsner, Gambrinus, Kozel, Krušovice, Dudak, Prosecco Montelvini, а також обладнання.

«У нас на складі в той час були працівники, ремонтні роботи велись на даху складу. Наскільки я розумію, їх замовив власник заводу. От під час цих робіт і сталось загорання й працівники почали тікати з даху. Пожежники гасили майже добу, бо на механічному заводі не працювали пожежні гідранти поряд із складом. А сам склад під митним контролем», – розповів Весели.

Фото ГУ ДСНС у Закарпатській області

Бізнесмен розповів, що після гасіння пожежі керівництво компанії-імпортера написало заяву в поліцію, а справу на розслідування передали простому дільничному, «який з нами навіть не зв’язався». За його словами, на місці пожежі не було експертів, які мали би встановити її причину.

«Якби в Чехії відбулась пожежа такого маштабу – на вухах би стояло усе керівництво і була б порушена кримінальна справа. Могли загинути люди, які в той момент були на складі. Я буду звертатись до чеського консула за допомогою, бо я бачу, що справу намагаються “замнути”», – процитував Глагола слова чеського бізнесмена.