Пожежі, підсилені вітром, охопили середземноморське узбережжя Туреччини

Міністерство закордонних справ України закликало українців відмовитись від відпочинку у турецьких регіонах, де вже третій день тривають масштабні лісові пожежі – а це середземноморське узбережжя.

«З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю, просимо звертатися на «гарячі» лінії Консульства України в Анталії та Посольства України в Туреччині», – ідеться в повідомленні.

Що відомо про пожежі в Туреччині станом на 30 липня

У період із 28 до 30 липня у туристичних південно-західних регіонах Туреччини (середземноморське узбережжя) спалахнуло понад 70 лісових пожеж, що стрімко поширювались через сильний вітер. Раніше повідомлялось, що причиною стала аномальна спека, однак влада Туреччини створила комісію для розслідування і не відкидає версії з підпалами, щоб «знищити легені Туреччини».

Пожежі вирують у провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла. Постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум та Мармарис. Повідомлялось, що місцями вогонь підійшов майже впритул до кількох готелів, тож відпочивальників тимчасово – на кілька годин – евакуювали на пляжі.

Yangından sonra Manavgat, çok üzücü. pic.twitter.com/Nc3eOLLBYw — Con Sinov (@lordsinov) July 29, 2021

Уряд Туреччини повідомляє, що 30 липня вдалося взяти під контроль 57 із 71 лісової пожежі. До боротьби з вогнем залучені всі наявні протипожежні ресурси Туреччини, зокрема, майже 40 вертольотів і 4000 пожежників, кілька літаків та БПЛА. Також допомогу надають інші країни – зокрема, Україна направить в Туреччину два пожежних літака.

Станом на 30 липня жертвами лісових пожеж в Туреччині стали четверо місцевих мешканців, про постраждалих серед туристів, зокрема з України, не повідомляється. Рятувальники евакуйовували не тільки мешканців, а й цілі госпіталі. У регіоні, де спалахнули пожежі, паралельно із гасінням вогню почали оцінювати збитки. Від суботи, 31 липня, постраждалим обіцяють почати виплату допомоги – на це наразі виділили 10 мільйонів лір (майже 32 млн грн). Також людям надають психологічну підтримку, забезпечують тимчасовим житлом і необхідними продуктами. За попередніми оцінками, лише в Анталії від пожеж постраждали 2300 домогосподарств. Окрім того, пожежі спричинили масштабну екологічну катастрофу, адже згоріли тисячі тварин.

Нагадаємо, що недавно чорноморське узбережжя Туреччини постраждало від руйнівних повеней.