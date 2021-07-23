Масштабні повені дістались чорноморського узбережжя Туреччини

У Туреччині від повені постраждали два регіони на чорноморському узбережжі на північному сході країни – Різе та Артвін. Про це повідомляє турецьке видання Нurriyet.

Зазначається, що зливи почались ще минулого тижня – тоді у Різе загинули шестеро людей, а згодом дощі посилились і місцева річка Архаві вийшла із берегів. Синоптики прогнозують продовження опадів і в кілька наступних днів. Вода затопила будинки та громадські споруди, зносила машини. До міста Архаві і кількох населених пунктів навколо можна дістатись лише човнами.

Про загиблих унаслідок стихії наразі не повідомляється. Рятувальники евакуйовують мешканців та відкачують воду із помешкань. Також у регіон прибув міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

ALERT Northeastern Turkey hit by massive floods pic.twitter.com/z4qFuSOuac — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2021

Нагадаємо, в Україні через сильні зливи затопило Одесу, а раніше – Київ. Масштабні руйнівні повені завдали значних збитків у Європі – в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.