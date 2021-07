Циклон «Бернд», який днями охопив західну частину Німеччини, а також країни Бенілюксу – Бельгію, Нідерланди й Люксембург, вже забрав життя щонайменше 100 людей. Ще близько 1600 людей вважаються зниклими безвісти. Це небувалі цифри людських жертв внаслідок стихійних лих для розвинутих європейських країн.

Сильні дощі (у найбільш постраждалих регіонах за дві доби випало до 200 літрів опадів на квадратний метр) спровокували підняття рівня води в місцевих річках і озерах і, як наслідок, масштабні повені. Річки перетворилися на потужні вируючі потоки, які змили та підтопили безліч населених пунктів. Людям доводилося ховатися на дахах будинків, чимало з яких були частково, а то й цілком зруйновані.

Вода завдала величезної шкоди місцевій інфраструктурі: зруйновано мости й дороги, пошкоджено лінії електропередач і зв’язку, зупинено транспортне сполучення. Розгул стихії триває, а збитки уже оцінюють у мільярди євро.

ZAXID.NET зібрав приголомшливі відео та фото стихії, яка паралізувала життя частини країн Західної Європи, які дозволять вкотре зрозуміти безжальну силу стихії.

Ешвайлер, Північний Рейн - Вестфалія, Німеччина

відео Tetova News

Повінь у Німеччині. 7 загиблих, 70 зниклих безвісти

Наслідки повеней у Бельгії

Щонайменше 30 людей зникли після того, як внаслідок повені та безперервного дощу обвалилися шість будинків в Німеччині. Близько 25 інших будинків також нестабільні і їм загрожує обвал.

#Germany : According to police Atleast 30 people missing after Six houses collapsed tonight due to flooding and continuous rain. About 25 other houses are also unstable and threatened to collapse. pic.twitter.com/Rjxdy4xj7T

Фотографії, що демонструють руйнування, спричинене дощем та повенями у Німеччині, муніципалітет Рейн-Ерфт.

These photos from @BezRegKoeln show the devastation caused by the torrential rain and #floods in #Germany, which reportedly killed dozens of people

Fotos: Rhein-Erft municipality pic.twitter.com/MVLonIGVnb