Циклон «Бернд», який днями охопив західну частину Німеччини, а також країни Бенілюксу – Бельгію, Нідерланди й Люксембург, вже забрав життя щонайменше 100 людей. Ще близько 1600 людей вважаються зниклими безвісти. Це небувалі цифри людських жертв внаслідок стихійних лих для розвинутих європейських країн.

Сильні дощі (у найбільш постраждалих регіонах за дві доби випало до 200 літрів опадів на квадратний метр) спровокували підняття рівня води в місцевих річках і озерах і, як наслідок, масштабні повені. Річки перетворилися на потужні вируючі потоки, які змили та підтопили безліч населених пунктів. Людям доводилося ховатися на дахах будинків, чимало з яких були частково, а то й цілком зруйновані.

Вода завдала величезної шкоди місцевій інфраструктурі: зруйновано мости й дороги, пошкоджено лінії електропередач і зв’язку, зупинено транспортне сполучення. Розгул стихії триває, а збитки уже оцінюють у мільярди євро.

ZAXID.NET зібрав приголомшливі відео та фото стихії, яка паралізувала життя частини країн Західної Європи, які дозволять вкотре зрозуміти безжальну силу стихії.

Ешвайлер, Північний Рейн - Вестфалія, Німеччина

відео Tetova News

Повінь у Німеччині. 7 загиблих, 70 зниклих безвісти

Flood in #Germany. 7 dead, 70 missing pic.twitter.com/JByOFMEFIS — It@8848 Ignorance, the root and stem of all evil. (@Orpheus_111) July 15, 2021

Наслідки повеней у Бельгії

Щонайменше 30 людей зникли після того, як внаслідок повені та безперервного дощу обвалилися шість будинків в Німеччині. Близько 25 інших будинків також нестабільні і їм загрожує обвал.

#Germany: According to police Atleast 30 people missing after Six houses collapsed tonight due to flooding and continuous rain.



About 25 other houses are also unstable and threatened to collapse.

pic.twitter.com/Rjxdy4xj7T — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ? (@W0lverineupdate) July 15, 2021

Фотографії, що демонструють руйнування, спричинене дощем та повенями у Німеччині, муніципалітет Рейн-Ерфт.

These photos from @BezRegKoeln show the devastation caused by the torrential rain and #floods in #Germany, which reportedly killed dozens of people Our thoughts are with everyone affected

Fotos: Rhein-Erft municipality pic.twitter.com/MVLonIGVnb — World Meteorological Organization (@WMO) July 16, 2021

фото: dpa, Deutsche Welle, ЕРА

Страшні наслідки негоди в Бельгії

відео FOBOS PLANET

«Будь ласка, не будьте скептиком щодо зміни клімату».

Please don't be a climate change skeptic. pic.twitter.com/LXngLJxrIy — DW News (@dwnews) July 16, 2021

За масштабами руйнувань та людськими жертвами найбільше постраждала Німеччина. Загиблі також є у Бельгії. У Люксембурзі та Нідерландах є постраждалі від повені.

Сильний дощ у Німеччині

Екіпажі вертольотів забирають десятки людей, які застрягли в зонах повені на заході Німеччини.

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX — DW News (@dwnews) July 15, 2021

У Баварії затопило місто Гоф. Вода затопила не лише вулиці, а й підвали житлових будинків. Синоптики не виключають, що подібні випадки в регіоні будуть повторюватися.

відео When The Earth Is Angry