Cеред захоплених земель є ті, що призначені під будівництво Північної об'їзної та майбутній цвинтар

Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міськради виявило майже 100 га самовільно захоплених та розораних земель державної та комунальної власності у селах Малі Підліски та Гряда Львівської громади.

Як повідомили у четвер, 24 липня, у департаменті містобудування ЛМР, землі розташовані у межах сіл Малі Підліски та Гряда. Серед них 83,7 га земель комунальної власності та 10,8 га державних земель, які відведені для будівництва Північної об’їзної дороги.

«Підприємливі аграрії розорали та засіяли навіть територію майбутнього цвинтаря, яка є у комунальній власності», – йдеться в повідомленні департаменту.

«Цікаво, що ті ділянки, які захоплювали торік у Малехові – 11,85 га та приблизно 3,5 га у Гряді, цього року уже не задіяли. Натомість освоїли нові масиви – приблизно 1,3 га у Малих Підлісках та орієнтовно 1 га – у Гряді», – додали в департаменті.

За підсумками моніторингу управління держконтролю за використанням земель вкотре звернулось до правоохоронців, щоб вони відреагували на зафіксовані факти. Звернення також скерували у Головне управління Держгеокадастру та Службу відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини.

У мерії зазначили, що це уже втретє їхні фахівці фіксують випадки самозахоплення ділянок. Востаннє йшлося про ділянки поблизу Гряди, Ситихова та Малих Підлісок. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження. Втім пошуки підприємливих аграріїв тривають досі.