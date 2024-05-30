Червоним кольором позначені межі незаконно приватизованих ділянок

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через приватизацію 1,9 га землі, що призначена для будівництво і розширення Північної об’їзної Львова. Суд арештував шість ділянок, які посадовці ГУ Держгеокадастру у Львівській області незаконно передали у приватну власність, повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

Як вказано в ухвалах суду, у березні 2021 працівники ГУ Держгеокадастру у Львівській області видали наказ, яким безкоштовно передали 1,9 га землі у селі Бірки в приватну власність. Уже за місяць власник ділянки її перепродав. За інформацією журналістів, тоді новою власницею землі стала стала Роксолана Завадська, донька місцевого бізнесмена з Андрія Завадського, яка купила ділянку за 75 тис. грн. Саме Андрій Завадський був довіреною особою першого власника ділянки для підписання договору купівлі-продажу. Після цього землю кілька разів ділили на менші ділянки, і станом на травень 2024 року всі вони належать різним людям, а самій Роксолані Завадській не належить жодна з ділянок.

Служба автомобільних доріг у Львівської області і , яка є замовником будівництва Північної об’їзної Львова, ще у 2021 році звернулася до суду із заявою про скасування державної реєстрації на ці ділянки. Тоді ж САД через суд домоглась заборони на перереєстрацію цих ділянок. Однак уже за рік керівник САД Олег Береза попросив суд залишити позовну заяву без розгляду, після чого заборона на перереєстрацію цих ділянок втратила чинність.

«У межах судового провадження не вдалося провести земельно-технічну експертизу, яка б встановила чітку площу накладення земельних ділянок, що перебувають в приватній власності, на смугу відведення автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-14 Північний обхід міста Львова, які є землями державної власності. Відтак з метою проведення зазначеної експертизи поза судовим провадження, було подане клопотання про залишення позовної заяви без руху, що дає можливість повторно звернутись до суду з тим самим предметом позову з тих самих підстав», – пояснили у Службі автодоріг.

У квітні 2024 року ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем). Слідчі вважають, що службовці Держгеокадастру порушили земельне законодавство та незаконно передали у приватну власність ділянку, розташовану в межах «червоних ліній» і Північної об’їзної дороги Львова.

Згідно із генеральним планом Бірок, зазначені земельні ділянки відведені в зоні транспортної інфраструктури: зʼїзду з проектованої концесійної автодороги Краковець – Львів – Броди – Рівне та Північної обʼїзної Львова, а також відведені у межах червоних ліній наявної автодороги Т1414 Рясне-Руське – Бірки.

Щоб унеможливити подальший поділ і перепродаж ділянок, слідчий ДБР звернувся в суд із клопотанням про їх арешт. 20 травня Личаківський райсуд Львова задовольнив це клопотання і арештував усі шість ділянок. Пʼять із шести земельних ділянок, що фігурують у кримінальній справі, реєструвала державна реєстраторка Белзької міської ради Наталія Лободинець, яка фігурує у низці справ про махінації з нерухомістю. У квітні 2024 року їй анулювали ліцензію у справі про приватизацію частини ландшафтного заказника біля Львова.

Нагадаємо, паралельно поліція відкрила кримінальну справу через самовільне захоплення близько 50 га землі на околиці Львова. Частина цих земель призначена для будівництва концесійної дороги Львів – Краковець, що має стати частиною Північної об’їзної Львова, однак аграрії її розорали та засіяли.