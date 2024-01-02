Червоним позначене розташування 22 захоплених ділянок

Поліція відкрила кримінальну справу через самовільне захоплення землі площею близько 50 га на околиці Львова. Частина цих земель призначена для будівництва концесійної дороги Львів – Краковець, що має стати частиною Північної об’їзної Львова, однак аграрії її розорали та засіяли. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

11 жовтня департамент містобудування Львівської міськради повідомив, що під час моніторингу земель комунальної власності виявили захоплення 22 ділянок площею 47,8 га комунальної та державної землі. Ділянки розташовані біля урочища Двірський Ліс між селами Ситихів та Малі Підліски, що в межах децентралізації стали частиною Львівської ОТГ.

На момент обстеження ділянок представниками міськради земля була розорана, на ній росла соя та картопля. При цьому, частина ділянок перебуває у санітарно-охоронній зоні чинного скотомогильника, біля якої не можна нічого садити, а ще 6 га зарезервовані під майбутнє будівництво Північної об’їзної Львова. Ще 2,5 га із захопленої землі за генпланом Малих Підлісок передбачені під кладовище. За інформацією ЛМР, територіальній громаді завдали збитків на мінімум 1,7 млн грн. За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, захоплені земельні ділянки перебувають у комунальній власності Львівської міської ради.

Ділянки, які незаконно використовують аграрії

Як стало відомо з судових ухвал, 20 жовтня слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). В матеріалах справи вказано, що провадження відкрили через «повідомлення департаменту містобудування Львівської міської ради та публікації, яка розміщена на інтернет-ресурсі “Твоє місто”». Хоча первинне повідомлення про захоплення землі з’явилось на Facebook-сторінці департаменту, того ж дня низка ЗМІ його передрукували. При цьому, повідомлялося, що за фактом захоплення землі управління державного контролю за використанням та охороною земель звернулося в поліцію, прокуратуру та Держгеокадастр.

Шевченківський райсуд надав дозвіл на огляд цих ділянок старшому дізнавачу поліції Львівської області. У Службі автодоріг Львівщини ZAXID.NET повідомили, що дізнались про захоплення землі під будівництво Північної об’їзної зі ЗМІ. Після цього САД звернулась в Держгеокадастр з проханням провести державний нагляд за вказаними ділянками. Однак, посилаючись на рішення Кабміну про тимчасове припинення планового і позапланового контролю на час воєнного стану, Держгеокадастр у проведення нагляду відмовив.