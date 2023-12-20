Заказних охоплює 92 га території в районі Білогорщі

Восьмий апеляційний адміністративний суд відхилив скарги гаражних кооперативів, які намагались оскаржити рішення Львівської обласної ради про створення заказника «Торфовище Білогорща». Йдеться про ділянку 92 га в районі Білогорщі, де низка гаражних кооперативів у 2020 році незаконно отримали від Рясне-Руської сільради землю в приватну власність.

29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 92 га. У 2020 році Рясне-Руська сільська рада, незадовго до приєднання села до Львівської ОТГ, прийняла рішення про передачу 15 га ландшафтного заказника в приватну власність. Землю на території заказника отримали гаражні кооперативи, засновані після створення самого заказника, приблизно за місяць до роздачі земель. Зокрема ділянки отримали ТзОВ «Галтекс-Брухт», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автомеханік"» та ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Сілвер Авто"».

Червоним позначена частина заказника, яку розпаювали і передали в приватну власність

Тодішня сільська голова Рясне-Руського Емілія Смокоровська, яку судять через незаконну роздачу землі, тоді зазначала, що за генпланом Львова Білогорща – це землі промисловості й заказника на них бути не може. Тому сільрада мала право роздати ці ділянки під приватизацію. Невдовзі Львівська обласна прокуратура звернулася до суду через незаконну приватизацію земель й частину ділянок уже повернули у комунальну власність. Втім гаражні кооперативи вирішили оскаржити створення заказника в суді.

Львівський окружний адмінсуд розглядав справу півтора року. 19 липня 2023 року суд відмовив кооперативам у задоволенні позову та зберіг заказник у затверджених межах. Як повідомив керівник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк, 20 грудня Восьмий апеляційний адміністративний суд скарги кооперативів відхилив та залишив чинним постанову окружного адмінсуду. Це рішення ще можна оскаржити в касації.

Зазначимо, що співвласниками кооперативу «Пікап» є син колишнього депутата Рясне-Руської сільради Андрій Піх та бізнес-партнер сім’ї екс-секретаря ради Святослава Хацка – Тарас Дмитришин. Родина самого Хацка теж отримала чимало землі в Рясне-Руській. Серед власників кооперативу «Автосвіт» є дружина екс-чиновника Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького – Марія Скобало.

Серед засновників ГБК «Сілвер-Авто» атовець Андрій Рудий, місцева жителька Олександра Чудяк та місцевий житель Ігор Машевський – член ГО «Рясне-Руська громада», виступає за від'єднання Рясне-Руського від Львівської міської громади. Засновниками «Автомеханіка» є Микола Бутенко з Ковеля і двоє підприємців з Одещини: Георгій Ребечар та Костянтин Роганков.