Понад рік тому до Львівської міської громади приєдналось 19 міст, селищ та сіл. Останні місяці перед об’єднанням зі Львовом відзначились неабиякою активністю серед депутатів місцевих рад. Особливо продуктивною виявилась Рясне-Руська сільська рада – саме тут безкоштовно роздали 60 гектарів землі друзям і родичам працівників сільради та депутатів. Цією аферою зацікавились правоохоронці, а ZAXID.NET продовжив аналізувати рішення Рясне-Руської сільради і виявив ще одну цікаву тенденцію.

Депутат Рясне-Руської сільської ради, 56-річний Михайло Воєвода, та 37-річний секратар ради Святослав Хацко, регулярно виділяли землі своїм родичам і не повідомляли про конфлікт інтересів. Найцікавіше у цій історії те, що Воєвода і Хацко теж є родичами, дядьком і племінником. Зараз ці депутати створили громадську організацію, яка називає приєднання Рясне-Руського до Львова незаконним, хоч ще нещодавно самі ж порушували закон, голосуючи за землю родичам.

Отож розповідаємо «успішну» для родини Воєводи і Хацка земельну історію.

Нечувана щедрість

56-річний Михайло Воєвода став депутатом Рясне-Руської сільради від партії «Європейська солідарність» у 2015 році. Паралельно він працював на посаді інспектора з благоустрою у сільраді. Його племінник Святослав Хацко прийшов у сільську раду самовисуванцем і його обрали секретарем ради, а згодом встановили премію 450% за сумлінну працю і видатні заслуги та виділили йому землю. Як свідчать протоколи засідань сесії, серед основних заслуг – роздача землі своїм родичам.

Отож на початку 2019 року депутати Рясне-Руської сільради проголосували за виділення ділянки площею 0,10 га студентці Львівського медуніверситету Ользі Воєводі – це донька депутата Михайла Воєводи і двоюрідна сестра секретаря ради Святослава Хацка. І Воєвода, і Хацко не заявили про конфлікт інтересів і проголосували за це рішення на засіданні сесії 3 січня. Голосування за землю для родичів – це пряме порушення закону «Про запобігання корупції», але кого це зупиняє?

Ще одну ділянку Ольга Воєвода отримала у серпні 2019-го. Депутати дозволили їй змінити призначення землі площею 0,1538 га з сільськогосподарського призначення під будівництво торгово-офісних приміщень. Цього разу Михайло Воєвода не брав участі в голосуванні за виділення землі доньці, однак Святослав Хацко віддав свій голос за землю двоюрідній сестрі.

Михайло Воєвода (в кепці) разом з племінником Святослав Хацком (зліва)

Землю у Рясне-Руському отримала не лише донька Михайла Воєводи, а його син Роман Воєвода. У травні 2019 року депутати виділили йому земельну ділянку площею 0,0589 га. При цьому Михайло Воєвода вирішив, що не має конфлікту інтересів, і проголосував «за» виділення землі синові. Святослав Хацко також підтримав земельне питання двоюрідного брата.

10 липня 2020 року депутати дозволили синові Михайла Воєводи оформити ще одну ділянку площею 0,1200 га в Підрясному під садівництво. Михайло Воєвода вирішив не брати участі у цьому голосуванні, однак Святослав Хацко проголосував за землю для свого двоюрідного брата.

Особливо позитивним днем для родини Воєводи і Хацка видалось 16 серпня 2019 року. По-перше, депутати дозволили оформити ділянку площею 0,0724 га у Рясне-Руському матері Святослава Хацка – Любові Хацко для садівництва. Святослав Хацко утримався від участі у голосуванні, однак Михайло Воєвода підтримав виділення ділянки своїй сестрі. По-друге, по земельній ділянці в селі Підрясне знову отримали син і донька Михайла Воєводи. Зокрема, ділянку площею 0,1654 га виділили Роману Воєводі, йому також дозволили змінити призначення землі з с/г під житлове і громадське будівництво. А Ольга Воєвода отримала ділянку площею 0,1538 га. Цього разу Михайло Воєвода вирішив не голосувати за виділення землі дітям, однак Святослав Хацко підтримав обидва позитивні для родичів рішення.

26 березня 2019 року землю отримав безпосередньо Святослав Хацко. Йдеться про ділянку площею 0,0419 га у Рясне-Руському. Сам Хацко не голосував за виділення собі землі, однак його підтримав рідний дядько Михайло Воєвода. До речі, ця ділянка стала не першою і не останньою, яку Хацко отримав, поки був депутатом і секретарем Рясне-Руської сільради. У його декларації вказано, що в сім’ї Хацка є 15 земельних ділянок у Рясне-Руському та Підрясному. При цьому вісім з цих ділянок Хацки оформили у 2020 році – в останній рік існування сільської ради.

Результати голосування за земельну ділянку Святославу Хацку. Його дядько Михайло Воєвода проголосував «за»

На цьому ж засіданні 26 березня депутати, у тому числі Михайло Воєвода, проголосували за встановлення 10 рангу посадовця Святославу Хацку. Ранги встановлюють за сумлінну роботу і досягнення на посаді і вони впливають на рівень зарплати. Судячи з декларації Святослава Хацка, у 2019 році він заробляв в середньому 34 тис. грн на місяць.

Якщо підсумувати, то Святослав Хацко кілька разів голосував за землю для своїх двоюрідних брата та сестри Ольги та Романа Воєводам. А Михайло Воєвода брав участь у голосуваннях за виділення землі своїм дітям, рідній сестрі Любові Хацко, та племіннику-депутату Святославу Хацку. Згідно з чинним законодавством, при голосуванні за землю для родичів, друзів чи підлеглих депутати повинні заявляти про конфлікт інтересів та не брати участі у голосуванні.

«Вони мали заявляти про конфлікт інтересів і не голосувати. Це родина. І не має значення, чи це близькі родичі, чи двоюрідні, троюрідні брати-сестри», – підтвердила ZAXID.NET головна редакторка антикорупційного руху «Чесно» Ірина Федорів.

«Та в мене половина села – родичі»

Колишній секретар Рясне-Руської сільської ради Святослав Хацко переконаний, що ніколи не порушував законодавство, поки був депутатом. У розмові із журналісткою ZAXID.NET він заявив, що не пам’ятає, як голосував за виділення землі двоюрідним братові та сестрі.

«У нас були тисячі рішень. Ви хочете, щоб я згадав, які у нас були рішення протягом 5 років? Я не можу пам’ятати такі речі. Все, що відбувалося у Рясне-Руські сільській раді, все відбувалося згідно з чинним законодавством», – вважає екс-депутат.

За словами Хацка, він заявляв про конфлікт інтересів лише якщо питання стосувались його найближчих родичів, наприклад, матері.

«У мене в Рясне-Руському більша половина села – родичі. І двоюрідні, і чотириюрідні, і п’ятиюрідні. Як я можу пам’ятати, за що голосував? Я все село знаю. Якщо питання стосувалися моїх близьких родичів – я заявляв про конфлікт інтересів», – переконаний екс-секретар ради Святослав Хацко.

З Михайлом Воєводою ZAXID.NET на момент виходу матеріалу поспілкуватись не вдалося. Втім редакція готова надати Воєводі можливість прокоментувати цю ситуацію.

Цікаво, що Святослав Хацко разом з дядьком Михайлом Воєводою є серед засновників ГО «Рясне-Руська громада». Цю організацію зареєстрували у квітні 2021 року, і окрім Хацка та Воєводи, ще шестеро мешканців Рясне-Руського та один львів’янин. Організація виступає за від'єднання Рясне-Руського від Львівської міської громади і навіть відстоює свою позицію у суді.