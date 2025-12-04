У військовій частині заперечили відносини з благодійним фондом

Закарпатські митники затримали вантаж посадовця міжнародного благодійного фонду зі Львова, який під виглядом гуманітарної допомоги намагався завезти в Україну партію сигарет на 3,5 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській митниці у четвер, 4 грудня, йдеться про понад 70 коробок з 720 тис. сигарет Golden Tobacco Gold (з написом Duty Free), які нібито призначалися для конкретної військової частини.

«Вантаж переміщувався у салоні мікроавтобуса у картонних коробках з поданою до митного оформлення декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Митники звернулися з листом до вказаної військової частини та отримали відповідь, що вона не має договірних відносин ні з благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фабрикою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів на постачання сигарет із-за кордону», – розповіли митники.

ZAXID.NET намагався з’ясувати, кому належав вантаж, однак в пресслужбі Закарпатської митниці назву благодійного фонду не оприлюднили.

На посадовця БФ склали протокол за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн. Повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) і 358 ККУ (підробка документів) направлять до ТУ БЕБ в Закарпатській області.