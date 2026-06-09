Робоча група працює кілька тижнів, вона об'єднала, зокрема, проректорів вишів, керівників виробництв, депутатів

У вівторок, 9 червня, у Львівській міськраді відбулося чергове засідання робочої групи щодо майбутнього території колишнього автобусного заводу. Йдеться про 56 гектарів комунальної землі. Близько 90% будівель там вже придбала приватна компанія «Львів Інвест Сіті», яка входить до корпоративної групи відомого франківського забудовника Андрія Луцького.

Робоча група працює кілька тижнів. Вона об'єднала, зокрема, проректорів вишів, керівників виробництв, депутатів.

«Ділянка є комунальною, тому нам дуже важливо, щоб вона використовувалася за призначенням. А її цільове призначення – виробництво, інновації, наука, освіта. На жаль, протягом останнього часу ми спостерігали різні сигнали, що там може бути зацікавлення в житловому багатоповерховому будівництві. На жаль, така спокуса завжди є і ми озвучили публічно, що там може бути, ми звернулися до компанії. Ми також запрошували представників до участі в робочій групі, але вони сьогодні не прийшли, мабуть, з тих чи інших причин», – розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Під час засідання робочої групи досліджували кілька технічних питань. Перше в порядку денному – велике професійне сховище на території колишнього завову, яке фактично є протирадіаційним укриттям, його площа – близько 5 тис. м2.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Якимось чином це укриття опинилося в приватних руках. Це потрібно дослідили, ми звернулися у всі потрібні органи й будемо ініціювати передачу в комунальну власність», – сказав Андрій Москаленко.

Ще одне надважливе питання – інвентаризація землі. Колись цю ділянку, площею 56 га, надали ЛАЗу в користування.

«За цей час, за ці роки, через юридичні історії, перетрубації, які відбувалися. Сьогодні фактом є те, що кадастрового номера в державному кадастровому реєстрі немає і це проблема. Ми хочемо її виправити. Ми пропонуємо ухвалу про інвентаризацію земельної ділянки, це дозволить зафіксувати межі, створити кадастровий номер і зафіксувати ділянку, як комунальну власність», – розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Підготувати відповідні ухвали планують вже до найближчої сесії міської ради. Тим часом посадовці мають інформацію, що комунальну землю хочуть поділити забудовники.

«В нас є інформація від наших джерел про те, що є різні наміри. Від того, що хтось хоче дробити цю ділянку і якимись частинами ініціювати чи житлову, чи іншу забудову. Також маємо інформацію, що є дивні думки, оскільки завод був державний, то надати землі статусу державної власності й домовлятися з державою. Ця земля завжди була, є і має бути комунальною», – наголосив Любомир Зубач.

Протягом двох тижнів управління архітектури має напрацювати технічне завдання для кращої концепції майбутнього розвитку цієї території.

«Зараз мова йде про економічну модель, про візію, як ця територія може розвиватися. Враховуючи міжнародний досвід, це достатньо зрозумілий підхід, коли місто отримує імпульс через ревіталізовані території, коли зберігається певна структура цього кварталу, коли є розуміння, що це промислова зона, але вона отримує нове дихання. Через якісь точкові вкраплення, плюс збереження характеру цієї промислової забудови. Відповідно місто отримає новий двигун, який штовхатиме цю територію», – розповів начальник управління архітектури Львівської міськради Роман Крушельницький.



Наступне засідання робочої групи відбудеться орієнтовно за два тижні. У міськраді вирішили зробити весь процес максимально публічним, щоб інформувати громадськість про його перебіг.

Нагадаємо, після націоналізації заводу Львівського автобусного заводу новим його власником стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, якій належить відома в місті будівельна компанія Blago та приватний університет імені короля Данила. Інвестор погасив борги заводу й отримав мажоритарну частину його акцій. До слова, члени партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago, зосередили у своїх руках 60 га землі поблизу львівського аеропорта у селі Сокільники. Генеральний план Сокільників передбачає забудову прилеглої до летовища території і створення кількох нових житлових кварталів. Львівська мерія наголошує, що забудова біля аеропорту знищить його перспективу.

Львівська міська рада зверталася до уряду з проханням сприяти збереженню та відновленню виробничого потенціалу території колишнього Львівського автобусного заводу. Також було звернення з проханням передати покинутий монастир на території ЛАЗу у комунальну власність, щоб розробити концепцію збереження памʼятки. 1 травня цього року у зруйнованому костелі отців кармелітів босих на території колишнього автобусного заводу у Львові вперше за 80 років відбулась молитва.