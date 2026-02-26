Як завод ЛАЗ припинив роботу у 2014 році

Депутати Львівської міської ради звернулися до премʼєр-міністерки Юлії Свириденко з проханням сприяти збереженню та відновленню виробничого потенціалу території колишнього Львівського автобусного заводу. Акції ЛАЗу після націоналізації викупила компанія із орбіти франківського забудовника blago. Ще одне звернення стосувалося передання в комунальну власність колишнього монастиря Кармелітів Босих на території ЛАЗу. Відповідні звернення озвучили під час пленарного засідання у четвер, 26 лютого.

«Зміна власника підприємства актуалізувала питання подальшого функціонального призначення території площею 56 га. Існують обґрунтовані побоювання щодо можливої трансформації цієї промислової зони у житлову забудову. Водночас ми переконані, що така територія повинна зберегти своє виробниче та інноваційне призначення», – йдеться у зверненні, яке є в розпорядженні ZAXID.NET.

У документі наголошується, що наразі в Україні є значний запит на розвиток власного виробництва громадського транспорту – автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також на створення нових індустріальних парків, де могли б працювати кілька підприємств.

Також депутати просять уряд розглянути можливість включення території колишнього ЛАЗу до державних програм підтримки промисловості та машинобудування, сприяти залученню державних та міжнародних інвестицій.

Ще одне звернення, адресоване міністерці культури Тетяні Бережній, стосувалося збереження ансамблю колишнього монастиря Кармелітів Босих на вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45. У 2018 році монастир отримав статус пам’ятки архітектури місцевого значення та був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Наразі будівля перебуває у приватній власності ЗАТ «Завод комунального транспорту». Тож міська рада просить уряд розглянути можливість передати її у комунальну власність, аби нею могли користуватись релігійні громади.

Монастир на території ЛАЗу / фото Explorer

Нагадаємо, після націоналізації заводу Львівського автобусного заводу новим його власником стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, якій належить відома в місті будівельна компанія «Благо» та приватний «Університет імені короля Данила». Інвестор погасив борги заводу і отримав мажоритарну частину його акцій.

Львівська міська рада неодноразово виступала проти забудови території колишнього заводу, адже загальна площа колишнього підприємства становить 56 га й ділянка призначена під виробництво.