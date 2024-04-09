Днями новим власником «Львівського автобусного заводу» стала компанія відомого забудовника з Івано-Франківська Андрія Луцького

Львівська міська рада виступила проти ймовірної забудови території колишнього автобусного заводу на вул. Стрийській житлом. Днями стало відомо, що майно ЛАЗу перекупив відомий івано-франківський забудовник Андрій Луцький. 9 квітня на цю інформацію відреагував заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, який заявив, що міськрада проти будівництва на місці заводу багатоповерхівок або апартаментів.

Йдеться про колишній Львівський автобусний завод на вул. Стрийській, 45, який багато років належав російському бізнесмену Ігорю Чуркіну, а в останні роки через борги та занепад припинив роботу. Земельні ділянки під майном заводу загальною площею 56 га перебувають в комунальній власності.

«Ще три роки тому виконком ЛМР визначив: на території ЛАЗу можуть бути лише об’єкти виробничого та громадського призначення з науковими та освітніми функціями. Тобто лише промисловість (як варіант – індустріальний парк чи якесь інноваційне виробництво), виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні та проектні організації; культурні чи спортивні об’єкти, виставкові центри, адміністративні корпуси, офіси. Навіть більше, своїм рішенням виконавчий комітет заборонив вносити зміни до містобудівної документації всіх рівнів щодо функціонального призначення землі. А отже, жодних детальних планів. На цій території місто зарезервувало промисловість і громадську функцію», – повідомив 9 квітня Любомир Зубач.

Він наголосив, що лише місто буде вирішувати, як саме розпорядитись величезною ділянкою під цехами заводу. У 2022 році через незаконну приватизацію ЛАЗу Ігорем Чуркіним місто звернулося до правоохоронців. Тоді ж ДБР оголосило підозру Ігорю Чуркіну за махінації з майном ЛАЗ. Однак, за словами Любомира Зубача, на якому етапі зараз перебуває розслідування, міськраді не відомо.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) – колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Підприємство заснували у 1945 році. На початку 2000-х Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед Євро-2012 завод постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, однак усі компанії з орбіти заводу були зареєстровані за однією адресою – вул. Стрийська, 45. Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у доведенні ЛАЗу до банкрутства. Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені.

5 квітня стало відомо, що новим власником «Львівського автобусного заводу» стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, яка є власником відомої в місті будівельної компанії «Благо» та приватного «Університету імені короля Данила». Інвестор погасив борги заводу і отримав мажоритарну частину його акцій.