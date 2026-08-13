Вартість РЛС «Небо-У» сягає 100 млн доларів

Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі дороговартісну радіолокаційну станцію «Небо-У». Вона коштує близько 100 млн доларів, повідомили у четвер, 13 серпня, у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Атаку на РЛС здійснили у ніч на 13 серпня. Яким типом озброєння уразили «Небо-У», у пресслужбі Генштабу не уточнили.

«”Небо-У” – російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Орієнтовна вартість ураженої Силами оборони РЛС – близько 100 млн доларів.

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Окрім радіолокаційної станції у Севастополі, українські військові уразили низку обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про:

пункт управління безпілотниками у районі Мирного на Запоріжжі;

склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська на Луганщині;

склад боєприпасів в районі Нового Гаю в Запорізькій області;

склад матеріально-технічних засобів у районі Каланчака на Херсонщині.

Також Сили оборони завдали удару по місцю зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Бутирки у Бєлгородській області Росії.