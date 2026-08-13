Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад

СБУ спільно з прокуратурою затримали генерального директора та завідувачку відділення стоматологічної поліклініки комунального некомерційного підприємства Львівської міськради. За даними правоохоронців, вони причетні до фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомили в прокуратурі та СБУ Львівщини, посадовці організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних з метою бронювання та уникнення мобілізації. Зокрема, на початку серпня 2026 року вони оформили на роботу 35-річного львів’янина призовного віку, призначивши його на посаду лікаря-стоматолога. Водночас фактично чоловік у поліклініці не працював, а продовжував займатися приватною стоматологічною практикою. Після оформлення на посаду лікар отримав право на бронювання від мобілізації.

Фото прокуратури

За даними слідства, гендиректор КНП організував працевлаштування військовозобов’язаних, тоді як 46-річна завідувачка сприяла їхньому оформленню, отримувала від чоловіків гроші та передавала їх директору. За оформлення на посаду лікаря військовозобов’язані мали сплатити 5500 доларів. Організаторів схеми затримали після отримання грошей та внесення клієнта до переліку працівників, які підлягають бронюванню.

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Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, ідеться про комунальну стоматполіклініку №1. Згідно з інформацією на офіційному сайті медзакладу, очолює поліклініку Арсеній Маліцький. Із липня 2024 року він очолює КНП «Стоматологічна поліклініка №1», а до цього обіймав посаду медичного директора комунальної стоматологічної поліклініки в Запоріжжі.

За цим фактом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), ч. 3 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди) та ч. 1 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, під час обшуків за місцем проживання та роботи посадовців вилучили гроші, отримані під час протиправної діяльності.Наразі встановлюють інших причетних до організації схеми, у тому числі серед працівників медзакладу. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.