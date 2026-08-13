У суді обвинувачені повністю визнали свою вину

Личаківський районний суд Львова 11 серпня виніс вирок організатору та вандалам, які викрали з фасаду будинку у Львові меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. За скоєне суд призначив їм 5 років позбавлення волі, однак замінив покарання на іспитовий термін.

За матеріалами справи, 1 травня близько 01:26 ночі троє 18-річних уродженців Миколаївської області прийшли на вул. Шевченка, 22 у Львові та викрали з фасаду будинку меморіальну таблицю Джохару Дудаєву. Меморіальну таблицю відкрили незадовго до того – 21 квітня.

У суді обвинувачені повністю визнали свою вину. Вони розповіли, що один із них отримав у телеграмі повідомлення від нібито працівників СБУ. Вербувальники запропонували «покращити статистику розкриття злочинів», викравши меморіальну таблицю. За демонтаж таблиці пообіцяли гроші та влаштування на службу у спецпідрозділі «Альфа». Після цього чоловік через інстаграм знайшов трьох 18-річних хлопців. Організатор оплатив їм проїзд до Львова та обіцяв по 100 доларів кожному за викрадення меморіальної таблиці.

Суддя Володимир Мармаш визнав чотирьох уродженців Миколаївської області винними у крадіжці (ч. 4 ст. 185 ККУ) та призначив покарання – 5 років позбавлення волі. Водночас суд звільнив винуватців від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на два роки. Вирок ще може бути оскаржений.

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До слова, Джохар Дудаєв – генерал-майор авіації, перший президент і Генералісимус Чеченської Республіки Ічкерія. Він підтримував Україну у здобутті незалежності та став символом спротиву російській агресії. Значну частину військової служби він провів в Україні, зокрема командував дивізією важких бомбардувальників у Полтаві. У 1991 році очолив Чеченську Республіку Ічкерія та проголосив її незалежність. Загинув у квітні 1996 року внаслідок ракетного удару російських спецслужб.