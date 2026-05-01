За скоєне їм загрожує до восьми років тюрми

Поліцейські розшукали трьох хлопців, які викрали меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Про це у п’ятницю, 1 травня, повідомили в поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, 1 травня близько 07:25 поліцейські отримали повідомлення від працівника Львівської міської ради про викрадення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі Львова. Розшукати підозрюваних змогли завдяки записам з камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Зазначається, що таблицю викрали троє 18-річних мешканців Миколаївської області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву відкрили 21 квітня. Її встановили на вул. імені Джохара Дудаєва, який став символом боротьби за незалежність і спротиву російській агресії.

Вулицю в Галицькому районі Львова на честь Джохара Дудаєва назвали у 1996 році.