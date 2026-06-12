Влітку 2025 року ЛОР продала будівлю площею 781,8 м кв з аукціону за 65,3 млн грн

Верховний Суд остаточно завершив судовий спір між Львівською міською та Львівською обласною радами щодо приватизації будівлі поліклініки на вулиці Єфремова, 59.

Про це свідчить опублікована у судовому реєстрі ухвала колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19 травня, якою суд закрив касаційне провадження за скаргою Львівської міської ради. Таким чином чинними залишилися рішення Господарського суду міста Києва та Північного апеляційного господарського суду, які відмовили міськраді у задоволенні позову.

Львівська міська рада намагалася скасувати рішення Львівської обласної ради про приватизацію будівлі поліклініки, стверджуючи, що не надавала згоди на відчуження цього майна. Натомість суди дійшли висновку, що міськрада не довела наявності у неї права власності чи співвласності на спірний об’єкт.

Верховний Суд встановив, що наведені міськрадою правові висновки з інших справ стосуються непорівнюваних правовідносин, тому підстав для перегляду рішень попередніх інстанцій немає. Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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Як Львівська облрада продала поліклініку на вул. Єфремова, 59

У серпні 2024 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про перелік обʼєктів спільної власності, які підлягають приватизації через аукціон. У цьому списку була триповерхова будівля поліклініки на вул. Єфремова, 59 у Львові. Влітку 2025 року ЛОР продала будівлю площею 781,8 м2 з аукціону за 65,3 млн грн. Майно придбала будівельна компанія «Хабітат Рітейл».

Львівська міська рада, яка вважає, що приміщення поліклініки загальною площею 781,8 м2 перебуває у спільній власності, вирішила оскаржити рішення про приватизацію і звернулася в суд. Однак ЛОР зареєструвала право власності на будівлю поліклініки ще у 2006 році, а доказів того, що співвласником майна є ЛМР суд не знайшов. Господарський суд Києва відмовив міськраді у задоволенні позову. Згодом це рішення підтримав апеляційний суд, а Верховний Суд закрив касаційне провадження.

Додамо, що будинок на вул. Єфремова, 59, у якому містилася поліклініка, збудували у 1927 році як житловий для родини Осіньських у стилі модерну.

«Хабітат Рітейл» зареєстроване у 2024 році та належить львівським підприємцям Михайлу Петришину, Віталію Курилишину та киянину Тарасу Хмеловському, який є членом Комітету підприємців Львівщини і засновником простору «Гринів» в однойменному селі поблизу Львова. Також Тарас Хмеловський був членом наглядової ради ПрАТ «Львівський універмаг «На Ринку», що інвестувало в реставрацію універмагу на площі Ринок.