У суботу, 17 серпня, на новій локації, усього за 14 кілометрів від Львова у селі Гринів, відбудеться великий концерт популярного гурту GO_A. Він має стати початком перетворення села на новий культурний осередок Львівщини.

У маленькому село Гринів, яке розташоване у Давидівській сільській територіальній громаді, де проживає лише кількасот жителів, започаткували масштабний культурний проєкт «Гринів – музика крайнеба».

Наприкінці липня сюди з концертом приїхав гурт KAZKA. А вже цієї суботи, 17 серпня, на Гринів Фест відбудеться виступ GO_A, що представляли Україну на які «Євробачення-2021». Найближчим часом тут свій перформенс покаже також ONUKA. Так розпочинається нова історія маленького українського села.

Під час концерту відбудеться збір та аукціон для закупівлі дронів

Село Гринів має багату історію, що сягає часів Київської Русі: перші згадки датуються XIV століттям. Село зберегло свою самобутність. У лісах навколо Гринева були криївки УПА. Саме тут у 1948 році відбувся жорстокий бій між воїнами УПА та підрозділом МГБ. Багато героїв віддали тут своє життя, зокрема, Ярослав Дякон.

У Гриневі народився Антоній Ангелович, митрополит Галицький та архієпископ Львівський. Особливою гордістю села є церква Святого Юра, збудована наприкінці XVIII ст. Дзвіницю храму було відреставровано цьогоріч.

Село Гринів має багату історію

«Наша місія – створити простір для культурного обміну та натхнення, підтримувати історичні пам'ятки Гринева, культурні ініціативи й українську автентичність, залучати місцевих жителів і туристів. Це ідеальне місце для проведення концертів, вистав, презентацій, виставок, ярмарків, етно-показів та інших культурних заходів, що надихають і об'єднують людей. Це простір, де можна відпочити і знайти натхнення. Й сприяють цьому сама природа та колорит Гринева. Це місце сили!», – каже засновник простору «Гринів» Тарас Хмеловський

Серцем нової локації є велика сцена, розташована просто неба унизу гірського схилу й обладнана сучасним звуковим та світловим обладнанням.

Під час концерту відбудеться збір та аукціон для закупівлі дронів для 214 батальйону спеціального призначення OPFOR. Для місцевих жителів – вхід безкоштовний.