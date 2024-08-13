Простір розташувався у присілку села Верхній Ясенів біля річки Чорний Черемош

У гуцульських Карпатах на Івано-Франківщині відкриють книгарню «Коцюбинський», яка водночас буде кав’ярнею та артпростором. Вона запрацює у присілку села Верхній Ясенів – Царина. Засновники книгарні – письменниця і військовий – збудували книгарню на ділянці, де мали будувати власний дім. У цій місцевості любила відпочивати вся українська інтелігенція – Іван Франко, Леся Українка, Ольга Кобилянська і, зокрема, Михайло Коцюбинський. Тепер там надихатимуться сучасні українці.

Як повідомляє «Читомо», спочатку Анна Павліченко і Василь Томишинець планували створити тут місце для відновлення військових і їхніх сімей. Але Анна Павліченко сама пише книжки і зазначає, що це її досвід зцілення. Для будівництва обрали Карпати, адже «тут тихо і безпечно, що суттєво допомагає відпочити від вибухів і втрат». Для створення цього простору письменниця отримала грант на власний бізнес від «Дії» і почала керувати будівництвом, поки її чоловік служить у ЗСУ.

Засновники книгарні Анна Павліченко і Василь Томишинець

Засновники книгарні присвятили її Михайлові Коцюбинському, оскільки тут було місце його натхнення. Відкриття книгарні заплановане на 16 серпня під час літературного фестивалю «Письменницька ватра над Черемошем».

«Пів року тому я приїхала у Верховину і вирішила лишитись на все життя. Не лише гори мене зачарували, а й велика кількість творчої молоді. Я людина дуже активна, тому просто сидіти на місці й продовжувати писати свої книги було б замало. Це неподалік від хати Івана Франка, де також творили Леся Українка, Ольга Кобилянська і Михайло Коцюбинський, який у своїх творах описував цю місцину», — розповіла засновниця книгарні Анна Павліченко.

Артпростір збудували на ділянці, яку планували під власний дім

Книгарня має читальний зал, терасу і вихід до річки Чорний Черемош, де сиділи герої роману Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» Іван і Марічка. Крім книжок, тут можна буде придбати каву, безалкогольні напої й десерти.

Чорний Черемош біля книгарні

У «Коцюбинському» відбуватимуться фестивалі і культурні заходи – виставки, презентації книжок, виступи музичних виконавців, а також проводити лекції й майстер-класи. Також Анна Павліченко організувала театральну студію для молоді «Сонячна хата».

У просторі передбачений затишний куточок для читання

А ще у книгарні працюватиме «живий» музей. Василь Томишинець представить тут приватну колекцію книжок і речей, відбуватимуться постановки й театральні перформанси, а також аудіовізуальне відтворення творів Михайла Коцюбинського. Відкриття цього музею запланували на вересень до 160-річчя від народження письменника.

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