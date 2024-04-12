Будинок на Грушевського, 23, де працюватиме книгарня «Плекай»

У Львові відкриють книгарню «Плекай», де можна буде придбати рідкісні книги та віддати на реалізацію літературу з домашньої бібліотеки. Крім цього, там буде бар з крафтовим пивом. Відкриття книгарні на вулиці Грушевського, 23 запланували на червень. У коментарі ZAXID.NET засновниця «Плекай» Катерина Іванова розповіла, що заклад з такою концепцією вже працює в Києві.

«Концепція "Плекай" – це рідкісні книги та крафтове пиво. Також у нас буде кав'ярня. Перед відкриттям київського "Плекай", коли ми говорили про крафтове пиво в книгарні, люди дивувалися, тому що є стереотип, що пиво – це паб і футбол. Мені дуже не вистачає камерних світлих місць, де було б смачне пиво, бо не завжди хочеться атмосфери пабу. Коли у Києві почав працювати "Плекай", я жодного разу не пошкодувала про рішення поєднати крафтове пиво і книги», – говорить Катерина Іванова.

Площа книгарні становитиме приблизно 80 м². Катерина Іванова зазначає, що окремого залу для лекцій і презентацій не створюватимуть, але в «Плекай» проводитимуть події.

Зазначимо, що в будинок на Грушевського, 23 є у реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення. Раніше там працювала кав'ярня та аптека.

«Випадково дізналися, що це приміщення вільне. Від нього відмовлялися деякі бренди, бо там є вивіска з написом "аптека", є ліпнина. Це частина фасаду і її не можна перекрити чи демонтувати. Проте для нас це цікаво. У приміщенні приблизно 80 років була гомеопатична аптека. Потім ми пошукали ще інформацію і я була здивована, що до аптеки в 1915 році там відкрилася й працювала майже 10 років книгарня "Лектор". У мене є книга про старі книгарні Львова і я знайшла там історію про цю книгарню. У той момент зрозуміла, що нікуди не дінемось від цього приміщення», – розповідає Катерина Іванова.

Вона додає, що хоч вулиця не є туристичною та велелюдною, але завдяки цьому вдасться зберігати в книгарні камерну атмосферу.

Ліпнина книгарні «Лектор» у будинку на Грушевського, 23 (Фото зі сторінки Катерини Іванової)

Зазначимо, що «Плекай» – це проект мережі книгарень відомої для читачів під брендом «Книжковий Лев». У Львові цю книгарню можна знайти за адресою проспект Шевченка, 14. У Києві книгарня «Плекай» працює з грудня 2023 року на Спаській, 22. Відвідувачі можуть приносити власні книги та вказати їхню вартість. Після цього у книгарні аналізують пропозицію, узгоджують ціни та у випадку продажу книг перераховують гроші. Від оплати можна відмовитися, тоді гроші віддадуть на благодійність. «Плекай» не приймає російськомовних книг.