Білим кольором позначено межі проєктованої у ДПТ ділянки

У Львові винесли на громадське обговорення детальний план території (ДПТ), який передбачає нове будівництво житлового будинку та навчального корпусу Львівської політехніки у районі вулиць Коперника, Грабовського та Академіка Колесси.

Детальним планом території передбачено нове будівництво багатоквартирного житлового будинку-вставки із вбудованими приміщеннями нежитлового призначення та навчального корпусу НУ «Львівська політехніка».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Частина існуючих нежитлових споруд, котрі пропонується демонтувати в межах ділянки, віднесено до значної історичної забудови, відповідно до історико-архітектурного опорного плану Львова. Це рішення є помилковим та пропонується до уточнення детальним планом території. Ці будівлі є капітальними нежитловими, частково зруйнованими. Частина з них використовується як гаражі. Ця забудова є сучасною, що чітко видно на фотофіксації, що додається», – вказано у ДПТ.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Об’єкти, які планують демонтувати

На першій ділянці передбачено будівництво житлового будинку із закладом торгівлі та підземним паркінгом, тут також запланували дитячий та спортивний майданчики. Під розміщення цього будинку передбачено проєктовану ділянку площею 0,0817 га. В проєкті ДПТ вказано, що там зможе проживати 47 людей у 20 квартирах, також ДПТ передбачає нові 20 паркомісць.

За даними ZAXID.NET, зводити житловий будинок планує девелоперське бюро «Будинки та люди», засновниками якого є Олексій Курилишин та Тарас Хмельовський.

На другій ділянці запроєктували новий навчальний корпус Львівської політехніки на вул. Академіка Колесси, 2А. Він включатиме спортивний зал, конференц-зал, центр дитячого дозвілля, заклад громадського харчування, підземний паркінг на 77 авто, а також передбачено розширення корпусу IV (Видавництво Львівської політехніки).

Проєктний план (клікніть для збільшення)

Детальну інформацію про розроблений ДПТ можна переглянути на сайті Львівської міськради. Громадське обговорення триватиме до 10 липня, пропозиції та зауваження можна надсилати у електронному вигляді.

22 червня 2026 року відбудеться громадське слухання проєкту ДПТ у районі вул. Академіка Колесси, вул. Грабовського, вул. Коперника у приміщенні Першої Львівської медіатеки за адресою: вул. Мулярська, 2а. Реєстрація учасників розпочинається о 15:30. Початок заходу о 16:00.