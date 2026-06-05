Візуалізація майбутнього торгового центру із готелем та апарт-готелем

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконком ЛМР 5 червня повідомив про зміну проєкту ТРЦ у Винниках. Простір зроблять інклюзивним, тут буде готель та апарт-готель.

Як повідомив Антон Коломєйцев, є два звернення щодо містобудівних умов та обмежень (МУО) у Винниках. Перше стосується скасування містобудівних умов та обмежень, які видавалися раніше на проєктування та будівництво ТРЦ на вул. Галицькій. Нове ж звернення стосується коригування проєкту.

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МУО майбутнього ТРЦ видав виконком Винниківської міської ради у 2020 році. По них до виконавчого комітету звернулися двоє винниківських підприємців – Руслан Гальків та Віталій Голіян. Нове звернення щодо будівництва багатофункціональної будівлі з підземним паркінгом, приміщеннями комерційного призначення, готелем та апарт-готелем подало ТзОВ «Леополіс Буд Девелопмент».

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Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Руслан Гальків та Віталій Голіян у лютому 2025 року передали право забудови цієї земельної ділянки львівському ТзОВ «Леополіс Буд Девелопмент», яке входить до групи компаній LEV Development (її засновники – бізнесмени Олександр Островський та Василь Левицький).

«Є нове звернення щодо скоригованого проєкту. Можна бачити різницю, бо, згідно з детальним планом території, пропонувались великі шестиповерхові об’єкти, без жодних двориків, повністю розірвана інфраструктура, не доступна для людей з інвалідністю. Цей проєкт кілька разів розглядався на містобудівній раді, суттєво змінювався. Зараз помітно, що сформовано внутрішнє подвір’я, об’єм вздовж головної вулиці сформовано доступним, інклюзивним, з пандусами та нормативними ухилами», – повідомив головний архітектор Львова.

По суті, мова йде про ТЦ із комерційними приміщеннями. На верхніх поверхах пропонується частково розмістити готель, апарт-готель, на нижніх поверхах торговельні заклади і великий дворівневий паркінг. Згідно з візуалізацією, частину також займатимуть адміністративно-офісні приміщення.

У Офісі агломерації та розвитку громад повідомили, що за проєктом, багатофункціональна будівля матиме окремі зони готелю та апартаментів. У будівлі також запроєктовано двоповерховий підземний паркінг з коридорами, ліфтовими холами, технічними приміщеннями тощо. На першому поверсі передбачено торгові площі, магазини зі складськими приміщеннями, торгову галерею.

Благоустрій ділянки передбачає транспортні зони проїзду, пішохідні зони з покриттям, озеленення з облаштуванням газонів, багаторічних трав, квітників та фонтанів. А також – безперешкодний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями. Усі приміщення будуть доступними та зручними для маломобільних людей.