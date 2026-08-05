Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винною депутатку Славутської міської ради Наталію Григорʼєву у декларуванні неправдивої інформації. Посадовиця приховала у деклараціях за 2023 та 2024 роки дані про нерухомість, доходи, грошові активи та фінансові зобов’язання. За це суд призначив їй 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 31 липня, у декларації за 2023 рік депутатка приховала квартиру площею 102 м² вартістю 1,9 млн грн, яка на той момент належала її матері, земельну ділянку площею 54 м², гроші на банківських рахунках та подала недостовірні відомості про кредитні зобов’язання. Загальна сума неправдивих відомостей становила майже 2,99 млн грн.

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У декларації за 2024 рік Наталія Григорʼєва не задекларувала вже дві квартири вартістю понад 2,5 млн грн, земельну ділянку, доходи від підприємницької діяльності, банківські активи, а також неправильно відобразила фінансові зобов’язання за кредитом. За висновком слідства, сума недостовірних даних перевищила 6,43 млн грн.

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Загалом у двох деклараціях за 2023 і 2024 роки депутатка вказала неправдиві відомості на понад 9,4 млн грн.

У суді Наталія Григорʼєва повністю визнала вину та пояснила, що припустилася помилок через необізнаність із правилами декларування. За її словами, квартири вона отримала у спадок, а не придбала. Депутатка також зазначила, що не мала наміру приховувати майно чи доходи, а у декларації за 2025 рік уже виправила всі неточності.

Суддя Тетяна Мотонюк визнала Наталію Григорʼєву винною за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації) та призначила їй 51 тис. грн штрафу. Крім того, депутатку на один рік позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Наталію Григорʼєву обрали депутаткою Славутської міської ради від ВО «Батьківщина» у 2020 році. Вона входить до постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, комунального майна та адміністративно-територіального устрою.