Володимир Жовклий є депутатом Миляцької сільради з 2020 року

Дубровицький районний суд визнав винним у декларуванні недостовірної інформації депутата Миляцької сільської ради та підприємця Володимира Жовклого. Посадовець приховав інформацію про майно на понад 2,4 млн грн і отримав 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 15 червня, у січні 2024 року Володимир Жовклий подав декларацію за 2023 рік, у якій не вказав відомості про майно та активи на понад 2,4 млн грн. Зокрема, депутат не задекларував недобудований житловий будинок площею 135,1 м², а також три автомобілі, що належать його дружині: BMW X5 (2002 р. в.), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (2010 р. в.) та Land Rover Range Rover (2008 р. в.).

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Крім того, обвинувачений приховав корпоративні права у ТОВ «Рибне господарство “Полісся Плюс”» із часткою 70% статутного капіталу вартістю 770 тис. грн, а також корпоративні права свого сина у цьому ж підприємстві на суму 110 тис. грн. Також у декларації не було зазначено понад 288 тис. грн боргу, який існував на кінець звітного періоду.

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У суді Володимир Жовклий визнав провину. Він пояснив, що не знав про необхідність декларувати такі відомості, розкаявся та попросив не позбавляти його права обіймати посади.

Суддя Ірина Оборонова визнала депутата винним за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Також його на один рік позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Володимира Жовклого двічі обирали депутатом Дубровицької районної ради. У 2010 році – від партії «Наша Україна» та у 2015 році від Блоку Петра Порошенка «Солідарність». З 2020 року він є депутатом Миляцької сільради від партії «Слуга народу».