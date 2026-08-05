Під час реконструкції ZAG могли не сплатити пайовий внесок

Прокуратура вимагає стягнути 8,85 млн грн із ТОВ «Нордік-Буд», що належить родині Козицьких, через реконструкцію будинку, в якому зараз працює Zenyk Art Gallery (ZAG). Йдеться про будівлю на вул. Шота Руставелі, 7 у Львові. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Львівської області від 31 липня.

У матеріалах справи зазначено, що ТОВ «Нордік-Буд» реконструювало будинок із надбудовою та пристосувало його під центр комерційно-ділової діяльності. Прокуратура стверджує, що компанія не сплатила в повному обсязі та вчасно пайовий внесок на розвиток міської інфраструктури.

За розрахунками прокуратури, основна сума боргу становить 6,05 млн грн. Крім того, з компанії вимагають стягнути 2,14 млн грн інфляційних втрат і 651,3 тис. грн – 3% річних. Загалом ідеться про 8,85 млн грн.

Позов подала Франківська окружна прокуратура Львова в інтересах Департаменту економічного розвитку міськради. Львівську міську раду залучили як третю особу, оскільки в разі задоволення позову кошти мають надійти до міського бюджету.

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Суд наразі лише відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 7 серпня. Чи справді «Нордік-Буд» заборгувало місту заявлену суму, встановлюватимуть під час розгляду справи.

Справу розглядає суддя Роман Крупник. В ухвалі він повідомив, що в юридичному департаменті Львівської міськради працює дружина його рідного брата. Вона є однією з працівниць, які можуть представляти міськраду в судах. Однак немає даних, що вона представлятиме міськраду саме в цій справі, тому суддя не побачив підстав для самовідводу.

Zenyk Art Gallery відкрили у реконструйованому будинку на вул. Шота Руставелі, 7. Там також розміщені офіси групи компаній «Західнадрасервіс», що належить Зіновію Козицькому та його родині.

Поруч розташовані будинки №5 та №5в, квартири в яких раніше викупило ТОВ «Нордік-Буд». Як писав ZAXID.NET, на їхньому місці компанія планує створити новий багатофункціональний комплекс, а для цього можуть знести житлові будинки, де розташовані понад 20 квартир. Хоча будинки на вул. Шота Руставелі, 5 та 5в не мають статусу пам’яток культурної спадщини, вони розташовані в межах комплексної охоронної зони історичного середовища Львова.