Родина Козицьких побудує новий бізнес-центр у центрі Львова

У центрі Львова, на вул. Шота Руставелі можуть знести житлові будинки, де розташовані понад 20 квартир. Ідеться про будівлі №5 та №5в, які раніше викупила ТзОВ «Нордік-буд» – компанія, що належить родині Козицьких. Це випливає з проєкту детального плану території, який оприлюднив Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради.

Ділянка розташована поруч із Zenyk Art Gallery (ZAG), яка також належить родині Козицьких. У разі реалізації проєкту на цій ділянці планують створити багатофункціональний громадський простір з офісами, торговими приміщеннями, закладами, виставковими та мистецькими просторами, а також конференц-залами. Нова забудова, згідно з документом, матиме площу близько 13–15 тис. м².

За розрахунками авторів проєкту, майбутній комплекс може забезпечити близько 450 робочих місць, а одночасно на території зможуть перебувати до 1,5 тис. людей.

Хоча будинки на вул. Шота Руставелі, 5 та 5в не мають статусу пам’яток культурної спадщини, вони розташовані в межах комплексної охоронної зони історичного середовища Львова. Тому під час проєктування нової забудови мають враховуватися вимоги, що діють для цієї території, зокрема щодо висотності, масштабу та характеру забудови.

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Наразі проєкт детального плану території перебуває на етапі громадського обговорення. У Львівській міській раді закликали всіх охочих долучитися до громадських слухань, які відбудуться 21 липня у приміщенні Першої Львівської медіатеки (вул. Мулярська, 2а). Реєстрація учасників триватиме з 15:30 до 16:00 і є обов’язковою, початок слухань – о 16:00.

Будинок на вул. Шота Руставелі, 5 раніше був житловим. Як писав ZAXID.NET, у січні цього року ТзОВ «Нордік-Буд», яке входить до групи компаній родини Козицьких, викупило квартири у мешканців будинку. Йшлося про 23 квартири, де проживали понад 20 сімей.

У компанії зазначали, що переговори з власниками проводили індивідуально, а на місці старого будинку планують створити багатофункціональний бізнес-артцентр. Суму, витрачену на придбання квартир, у «Нордік-Буд» не розголошували.

У сусідньому будинку на вул. Шота Руставелі, 7 працює Zenyk Art Gallery та розташовані офіси групи компаній «Західнадрасервіс», що належить Зіновію Козицькому та його родині. Крім того, компанії групи орендують комунальну земельну ділянку площею 8,9 сотки, яку використовують як парковку.

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький входить до числа найбагатших людей в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці. Це група «Західнадрасервіс», що займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу, та група «Еко-Оптіма», яка працює в альтернативній енергетиці (сонячні, вітрові та гідроелектростанції, системи накопичення енергії тощо).

До слова, Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького. До призначення посаду (у лютому 2020 року) він був одним з топ-менеджерів напрямку відновлювальної енергетики «Західнадрасервісу», та згодом вийшов з родинного бізнесу.