Засновником «Західнадрасервіс» є Зіновій Козицький

Одна з найбільших приватних газовидобувних компаній України «Західнадрасервіс», засновником якої є Зіновій Козицький, збільшила добовий видобуток газу більш ніж утричі з початку повномасштабного вторгнення. Про це під час конференції Concorde Energy розповів гендиректор компанії Степан Козицький, пише Forbes.

На початку 2022 року компанія видобувала 600–700 тис. м³ газу на добу, та наразі цей показник зріс до 2,2 млн м³.

«Це більше, ніж сукупне споживання двох областей, наприклад, Житомирської та Тернопільської», – зазначив Степан Козицький.

Компанія також активно інвестує у власну сервісну базу після виходу з українського ринку іноземних підрядників. За словами СЕО, «Західнадрасервіс» придбав обладнання на 14 млн доларів, що дозволило підвищити ефективність робіт у чотири рази.

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Що відомо про «Західнадрасервіс»?

Група компаній «Західнадрасервіс», заснована у 2014 році, веде видобуток газу у Львівській та Івано-Франківській областях. Власником компанії є Зіновій Козицький.

У 2023–2025 роках компанія пробурила 42 свердловини, відкрила родовище і побудувала вітроелектростанцію потужністю 55 МВт у Львівській області. Крім бізнесу, група інвестує в агро, нерухомість, вітрові, сонячні та газові електростанції. За даними YouControl, у 2025 році дохід «Західнадрасервісу» зріс на 45% і досяг 4,2 млрд грн, а чистий прибуток оцінили у 405 млн грн.

До слова, Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького. До призначення посаду (у лютому 2020 року) він був одним з топ-менеджерів напрямку відновлювальної енергетики «Західнадрасервісу», однак згодом вийшов з родинного бізнесу.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Зіновій Козицький та його партнер – чесько-швейцарський підприємець Карел Комарек отримали дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі у Львівській області.