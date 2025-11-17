До рейтингу найбільших компаній України від Forbes потрапили 12 бізнесів зі Львівщини
Це SoftServe, «Оліяр» ОККО, «Західний Буг», розповсюджувач цигарок Винниківської фабрики та інші підприємства
Бізнесовий журнал «Forbes Україна» оприлюднив рейтинг 202 найбільших за отриманим торік прибутком недержавних компаній України. Зі Львівської області у ньому – 12 бізнесів, зокрема це група ОККО, групи-власники мереж продуктових крамниць «Близенько» та «Рукавичка», технологічна компанія SoftServe та інші. Усіх учасників рейтингу редакція назвала «хребтом української економіки»
Як йдеться в описі, до переліку потрапили нефінансові компанії з українським резидентством, окрім державних та таких, що є посередниками на ринку природних монополій. Також у ньому немає підприємств з менш як 50 працівників (окрім ІТ) та таких, що до оприлюднення рейтингу припинили свою діяльність. Рейтинг було укладено за виторгом компаній у 2024 році.
Першу сходинку у ньому посів «Метінвест» (323 млрд грн виторгу) – це група гірничо-металургійних компаній з холдингу СКМ Ріната Ахметова. На другому місці опинилася ще одна група з цього холдингу – ДТЕК (245 млрд грн), за ним йде мережа супермаркетів АТБ (208 млрд). Четверту і п’яту сходинки посіли найбільший український агрохолдинг «Кернел» (158 млрд) та Fozzy Group (143 млрд), що оперує мережею супермаркетів «Сільпо».
Львівщину у рейтингу представляють 12 бізнесових груп. Зокрема це:
- Група ОККО, місце №7 у рейтингу. Це мережа, що об’єднує понад 400 автозаправок по всій Україні. Її виторг торік становив 88,3 млрд грн;
- Група «Подорожник», місце №32. Це найбільша мережа аптек України (за кількістю аптек), виторг – 31,8 млрд грн;
- Група SoftServe, місце №48. Це глобальна ІТ-компанія, її виторг аналітики оцінили у 21–26 млрд грн;
- «Радехівський цукор», місце №100. Це один з найбільших виробників цукру в Україні, що входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen. Виторг торік – 11,8 млрд грн;
- Група компаній «Оліяр», місце №119. Група – один з найбільших виробників рослинної олії в Україні, найбільший у західному регіоні. Для широкого кола вона відома насамперед брендами олії – «Соняшна», «Родинна» і «Майола». Виторг за 2024 рік – 9,3 млрд;
- «Леоні Ваерінг Системс», місце № 138. Це виробничі потужності від німецького концерну Leoni AG у Стрию, що виготовляє електричні кабелі для авто. Торік підприємство отримало 8,3 млрд прибутку:
- Група «Західнадрасервіс», місце №152. Група займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природнього газу у західному регіоні. Її виторг – 7,4 млрд грн;
- «Берта Груп», місце №157. До неї входять мережі магазинів «Близенько» (продукти), «Чистенько» (побутова хімія), «Імідж» (парфумерія), онлайн-магазин «ВізОК». Виторг – 7,2 млрд грн;
- «Перша приватна броварня», місце №169. Це українське пивоварне підприємство, що виготовляє пиво під 20 брендами – власними та за ліцензією, зокрема Amstel та Heineken. Виторг – 6,7 млрд грн;
- Група «Львівхолод», місце №173. Група працює у галузі роздрібної торгівлі, її провідний актив – мережа продуктових крамниць «Рукавичка». Виторг за 2024 рік – 6,6 млрд грн;
- Група «Марвел», місце №185. Торговий дім «Марвел» депутата Львівської міської ради Олексія Різника займається продажем тютюнових виробів під марками Compliment, Marvel, Lifa тощо, що їх виробляє Винниківська тютюнова фабрика. Виторг торік – 6,2 млрд грн;
- «Західний Буг», місце №202. Це сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Торішній виторг – 5,5 млрд грн.
Аналітики «Forbes Україна» зазначили, що 202 найбільші українські компанії є місцем роботи для майже 800 тис. українців. Торік вони працевлаштували десь 30 тис. людей.