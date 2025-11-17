«Forbes Україна» опублікував рейтинг з 202 найбільшими компаніями України

Бізнесовий журнал «Forbes Україна» оприлюднив рейтинг 202 найбільших за отриманим торік прибутком недержавних компаній України. Зі Львівської області у ньому – 12 бізнесів, зокрема це група ОККО, групи-власники мереж продуктових крамниць «Близенько» та «Рукавичка», технологічна компанія SoftServe та інші. Усіх учасників рейтингу редакція назвала «хребтом української економіки»

Як йдеться в описі, до переліку потрапили нефінансові компанії з українським резидентством, окрім державних та таких, що є посередниками на ринку природних монополій. Також у ньому немає підприємств з менш як 50 працівників (окрім ІТ) та таких, що до оприлюднення рейтингу припинили свою діяльність. Рейтинг було укладено за виторгом компаній у 2024 році.

Першу сходинку у ньому посів «Метінвест» (323 млрд грн виторгу) – це група гірничо-металургійних компаній з холдингу СКМ Ріната Ахметова. На другому місці опинилася ще одна група з цього холдингу – ДТЕК (245 млрд грн), за ним йде мережа супермаркетів АТБ (208 млрд). Четверту і п’яту сходинки посіли найбільший український агрохолдинг «Кернел» (158 млрд) та Fozzy Group (143 млрд), що оперує мережею супермаркетів «Сільпо».

Львівщину у рейтингу представляють 12 бізнесових груп. Зокрема це:

Група ОККО, місце №7 у рейтингу. Це мережа, що об’єднує понад 400 автозаправок по всій Україні. Її виторг торік становив 88,3 млрд грн;

Група «Подорожник», місце №32. Це найбільша мережа аптек України (за кількістю аптек), виторг – 31,8 млрд грн;

Група SoftServe, місце №48. Це глобальна ІТ-компанія, її виторг аналітики оцінили у 21–26 млрд грн;

«Радехівський цукор», місце №100. Це один з найбільших виробників цукру в Україні, що входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen. Виторг торік – 11,8 млрд грн;

Група компаній «Оліяр», місце №119. Група – один з найбільших виробників рослинної олії в Україні, найбільший у західному регіоні. Для широкого кола вона відома насамперед брендами олії – «Соняшна», «Родинна» і «Майола». Виторг за 2024 рік – 9,3 млрд;

«Леоні Ваерінг Системс» , місце № 138 . Це виробничі потужності від німецького концерну Leoni AG у Стрию, що виготовляє електричні кабелі для авто. Торік підприємство отримало 8,3 млрд прибутку:

Група «Західнадрасервіс», місце №152. Група займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природнього газу у західному регіоні. Її виторг – 7,4 млрд грн;

«Берта Груп», місце №157. До неї входять мережі магазинів «Близенько» (продукти), «Чистенько» (побутова хімія), «Імідж» (парфумерія), онлайн-магазин «ВізОК». Виторг – 7,2 млрд грн;

«Перша приватна броварня», місце №169. Це українське пивоварне підприємство, що виготовляє пиво під 20 брендами – власними та за ліцензією, зокрема Amstel та Heineken. Виторг – 6,7 млрд грн;

Група «Львівхолод», місце №173. Група працює у галузі роздрібної торгівлі, її провідний актив – мережа продуктових крамниць «Рукавичка». Виторг за 2024 рік – 6,6 млрд грн;

Група «Марвел», місце №185. Торговий дім «Марвел» депутата Львівської міської ради Олексія Різника займається продажем тютюнових виробів під марками Compliment, Marvel, Lifa тощо, що їх виробляє Винниківська тютюнова фабрика. Виторг торік – 6,2 млрд грн;

«Західний Буг», місце №202. Це сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Торішній виторг – 5,5 млрд грн.

Аналітики «Forbes Україна» зазначили, що 202 найбільші українські компанії є місцем роботи для майже 800 тис. українців. Торік вони працевлаштували десь 30 тис. людей.