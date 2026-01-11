Тариф на розподіл газу зріс для бізнесу, що може вплинути на ціни його товарів і послуг

Тарифи на газ для населення на початку 2026 року залишаються незмінними, проте деякі тарифи для бізнесу зростають і це може вплинути на мешканців. Як і які тарифи змінились для бізнесу та коли підвищення чекати побутовим споживачам, пише сайт «ГазПравда».

Два етапи зростання

У грудні 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила збільшення тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів.

З 1 січня зростання тарифу на послугу розподілу газу відбулося для понад 30 операторів газорозподільної мережі (ГРМ). Це перший етап підвищення. Другий запланований з 1 квітня.

Середньозважений тариф операторів газорозподільних мереж для непобутових споживачів з 1 січня становить 2,3 грн/кубометр на місяць (з ПДВ), з 1 квітня – 2,72 грн/кубометр на місяць. Таким чином, з 1 квітня тарифи в середньому зростуть на 60,5%.

Чому тариф зростає

Більшість операторів ГРМ не переглядала тарифи на послугу розподілу газу ще з 2021 року. З того часу зросли ціни, зарплати тощо. На рівень зростання впливають витрати на обслуговування, утримання та експлуатацію газорозподільних систем.

Близько 50% зростання пов’язано з підвищенням заробітної плати працівникам операторів ГРМ, ще 12% зумовлені скороченням обсягів розподілу газу.

Як зросли тарифи на заході України

Бізнесу західного регіону доведеться платити за розподіл газу на третину, а то й на половину більше, ніж в 2025 році. Кінцевий відсоток зростання з 1 квітня проти грудня 2025 року такий:

Львівська область – 28,4% (2,6 грн з 1 квітня проти 2,03 в грудні 2025 року);

Івано-Франківська – 47,8% (3,3 грн проти 2,23);

Хмельницька – 51,9% (2,81 грн проти 1,85);

Волинська – 45,2% (2,74 грн проти 1,88);

Рівненська – 32,5% (2,45 грн проти 1,85);

Закарпатська – 18,6% (2,83 грн проти 2,39);

Тернопільська – 60,6% (3,37 грн проти 2,1);

Чернівецька – 35,1% (3,23 грн проти 2,39).

Як це вплине на людей

Формально це підвищення жодним чином не впливає на тарифи для населення, проте воно впливає на рентабельність підприємств, тож може призвести до перегляду цін на їхні товари й послуги. Тож в кінцевому результаті зростання тарифу все ж відобразиться на людях.

Представники бізнесу назвали нові тарифи надмірними, а представники газорозподільної галузі зазначили, що навіть після підвищення тарифи не повністю відповідають економічно обґрунтованому рівню.

Коли зміниться тариф для населення

Для побутових споживачів тариф на розподіл газу залишається незмінним, адже під час воєнного стану діє мораторій на підняття цін на цю послугу.

Проте через шість місяців після скасування воєнного стану в Україні оператори ГРМ матимуть право застосовувати підвищені тарифи до всіх своїх абонентів, включно з населенням.