Слідчі повідомили про підозру Олександру Ганжі 31 жовтня

Підозрюваним у штучному завищенні тарифів є колишній член правління АТ «Львівгаз» та технічний директор Олександр Ганжа. Про це стало відомо з ухвали Галицького районного суду про застосування запобіжного заходу. Суд призначив підозрюваному 908,4 тис. грн застави.

Судячи з матеріалів справи, Олександра Ганжу підозрюють у внесення неправдивих завищених даних щодо обсягу витрат газу в розрахунки, на підставі яких «Львівгаз» встановив завищений тариф на 14,80 грн за тисячу кубометрів газу у 2022 році. Це призвело до втрат бюджету комунальних підприємств, зокрема:

«Залізничнетеплоенерго» на суму 689,5 тис. грн;

«Львівтеплоенерго» на суму 2,6 млн грн;

«Стрийтеплоенерго» на суму 114,8 тис. грн;

«Червоноградтеплокомуненерго» на суму 167,9 тис. грн;

«Дрогобичтеплоенерго» на суму 86,2 тис. грн.

Загальна сума розтрати становить 3,7 млн грн. Крім цього, він завищив роки експлуатації газопроводів та збільшив їх протяжність, аби відповідно зросли витрати на транспортування газу.

31 жовтня слідчі повідомили Олександру Ганжі про підозру в розтраті майна та службовому підробленні за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 5 листопада Галицький райсуд відправив його під заставу в 908,4 тис. грн.

Нагадаємо, у 2021 році в «Львівгазі» провели обшуки в справі про корупційні зловживання посадовців, які вимагали хабарі в абонентів. Отримані гроші посадовці витрачали на фінансування двох політичних партій на Львівщині. У цій справі тоді фігурував і Олександр Ганжа.