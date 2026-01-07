Забір крові проводять у робочі дні з 8:30 до 13:00

У середу, 7 січня, Львівський обласний центр служби крові повідомив про гостру потребу в донорській крові 1, 2, 3 та 4 груп із позитивним і негативним резус-фактором.

Львівський обласний центр служби крові закликає мешканців долучитися до донорства через гостру потребу в крові всіх груп і позитивни та негативним резус-фактором.

Забір крові проводять у робочі дні з 8:30 до 13:00, а також у перші суботи кожного місяця. Центр працює за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 65. Донору необхідно мати при собі паспорт громадянина України або посвідчення водія.

Медики нагадують про правила підготовки до донації. Вранці перед процедурою рекомендують випити солодкий теплий чай із печивом. За 24 години до здачі крові не слід вживати алкоголь, а за 12 годин – уникати смаженої, жирної та молочної їжі, а також бананів. Повторну донацію можна здійснювати не раніше ніж через 60 днів після попередньої.

Донором крові може стати людина, яка почувається добре та не має скарг на здоров’я, не має хронічних захворювань. Вага донора має бути не менше 50 кг для жінок і 60 кг для чоловіків. Також донор не повинен мати татуювань чи пірсингу протягом останніх шести місяців, перенесених травм, переломів або операцій у цей же період. Протягом 14 днів перед донацією не можна приймати антибіотики та протизапальні препарати.

Для жінок додатково зазначають: після завершення менструації має минути щонайменше п’ять днів і до початку наступної також має залишатися не менше п’яти днів.