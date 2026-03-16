Підряд вартістю майже 15 млн грн без конкуренції виграла київська компанія «Укрбуд»

Правоохоронці оголосили підозри керівнику будівельної компанії «Укрбуд» та інженеру з технічного нагляду, які завдали понад 830 тис. грн збитків під час капремонту Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. Їм загрожує відповідно 8 і 5 років позбавлення волі.

Йдеться про ремонт центрального входу головного корпусу Ужгородської міської лікарні на Бамі, який проводили у 2023-2024 роках. Підряд вартістю майже 15 млн грн без конкуренції виграла київська компанія «Укрбуд». Підприємство уклало з лікарнею два договори, останній з яких – на 4,9 млн грн – підписали директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб та голова правління «Укрбуду» Іван Котяш.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що частину робіт взагалі не виконали. У лікарні встановили менше сантехніки, металевих решіток, не зашпаклювали сотні квадратних метрів стін та скоротили обсяг наливної підлоги.

«За результатами експертиз встановлено, що загальна сума завищення вартості робіт за двома договорами становить понад 837 тис. грн», – розповіли 13 березня у Закарпатській обласній прокуратурі.

За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), підряднику загрожує до 8 років ув’язнення. Водночас інженеру з технічного нагляду оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, «Будівельна компанія «Укрбуд» до 2025 року була державним акціонерним товариством. У жовтні 2025 року ФДМУ за 805 млн грн продав 100% акцій компанії підприємству «Техно-онлайн». Останнє належить корпоративній групі родини Астіон. Основні напрями діяльності останньої – сільське господарство та нерухомість.