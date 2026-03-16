Робоча група приділить увагу безпеці цивільної авіації після воєнного стану

Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу для підготовки до відновлення роботи українських аеропортів і запуску цивільних авіаперельотів. Відповідний наказ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. У понеділок, 16 березня, «Укрінформу» повідомили в пресслужбі відомства, що робоча група функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган міністерства.

Основним завданням цієї групи стане підготовка пропозицій щодо відновлення польотів цивільної авіації після відкриття повітряного простору. Засідання планують проводити як офлайн, так і онлайн. За результатами напрацьовуватимуть рекомендації для керівництва міністерства щодо запуску роботи аеропортів.

Очолив робочу групу заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Він також матиме право залучати до роботи представників центральних органів влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ, які працюють у сфері авіації

До складу групи увійшли представники:

Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури,

Повітряних сил ЗСУ,

Державної авіаційної служби,

Мінрозвитку.

Також до роботи долучилися керівники найбільших українських аеропортів. Мова йде про Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ» та Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

У відомстві наголосили, що за умов відсутності регулярного авіасполучення пріоритетом залишається збереження інфраструктури аеропортів і забезпечення можливості швидко відновити польоти, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Крім цього, група напрацьовуватиме практичні рекомендації щодо поетапного відновлення роботи аеропортів, приділяючи особливу увагу захисту авіаційної інфраструктури та безпеці цивільної авіації під час воєнного стану та після його завершення.

Нагадаємо, гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі у березні 2025 року повідомляв, що його компанія підготувала амбітний план відновлення авіасполучення в Україні щойно відкриється небо. Згідно з ним, протягом першого року після відкриття неба лоукостер зможе перевезти 5 млн пасажирів, а за 5 років збільшити цей показник до 10 млн пасажирів на рік. Компанія планує здійснювати до 600 рейсів на тиждень з Києва, Львова та Одеси.