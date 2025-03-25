Ryanair планує відновити польоти в Україні протягом 6 тижнів після відкриття неба

Аеропорти у Борисполі та Львові понад два роки ігнорують п’ятирічний план від Ryanair щодо відновлення польотів в Україні. Про це у вівторок, 25 березня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на гендиректора Ryanair Майкла О’Лірі.

Як розповів О’Лірі, його компанія підготувала амбітний план відновлення авіасполучення в Україні щойно відкриється небо. Згідно з ним, протягом першого року після відкриття неба лоукостер зможе перевезти 5 млн пасажирів, а за 5 років збільшити цей показник до 10 млн пасажирів на рік. Компанія планує здійснювати до 600 рейсів на тиждень з Києва, Львова та Одеси.

Авіакомпанія подала план зростання аеропортам у Борисполі та Львові, але понад два роки Ryanair не отримує відповіді. За словами гендиректора, компанія має літаки у 90 аеропортах Європи й здатна переправити частину з них до Києва та Львова. Загалом відновити роботу планують протягом 6 тижнів після відкриття неба, але через відсутність угоди польоти в Україну можуть розпочатися в меншому масштабі.

«Ми плануємо розпочати польоти до Києва та Львова, але через відсутність домовленості з аеропортами ми забезпечимо 1 мільйон пасажирів у перший рік», – додав О’Лірі.

Ryanair в Україні

До повномасштабного вторгнення Ryanair була другою за величиною авіакомпанією України, з’єднуючи основні аеропорти з більш ніж 20 столицями ЄС. Лоукостер виконував рейси з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Харкова. Також планував відновлення рейсів з Херсона.

Згідно з інформацією Cirium, в Ryanair на Київ припадало 61,6% всіх перельотів, з рейсами в 13 країн. 23,6% припадало на Львів, на Одесу – 13,4% операцій. Тоді як у Харкові було заплановано всього 9 рейсів (1,4%) протягом місяця.

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