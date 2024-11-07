Володимир Зеленський хоче, щоб першим відновив роботу аеропорт «Бориспіль»

В Україні до кінця січня 2025 року планують відновити роботу аеропортів «Бориспіль» або «Львів». Про це у четвер, 7 листопада, повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час Київського міжнародного економічного форуму, передає «Інтерфакс-Україна». Міжнародна компанія Marsh McLennan займається брокерською діяльністю у сфері страхування, управління ризиками, перестрахуванням, управлінням талантами, інвестиційним консультуванням та управлінським консультуванням.

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України», – сказав Кріспін Еллісон.

Кріспін Еллісон зазначив, що страхування авіації буде простіше забезпечити, якщо літаки здійснюватимуть вильоти з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає, щоб першим розпочав роботу міжнародний аеропорт «Бориспіль». За словами Кріспіна Еллісона, пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страхування варістю щонайменше 750 млн доларів.

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на “Борисполі”, проте початковий фокус – “Львів”. Сім хвилин польоту від Польщі [...] Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», – сказав Кріспін Еллісон.

Остаточне рішення щодо відновлення польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Це залежатиме від безпекової ситуації та роботи протиповітряної оборони.

Раніше «Інтерфакс-Україна» із посиланням анонімності джерело в уряді повідомляв, що авіасполучення планують відновити до кінця зими 2025 року.

Зазначимо, що напередодні повномасштабного вторгнення частина авіакомпаній перестала здійснювати польоти до України. Повністю повітряний простір над країною закрили 24 лютого 2022 року.