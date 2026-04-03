Прокурора з Одещини звільнили за хабарництво

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області Ельвія Керімова, якого підозрюють у вимаганні хабаря з учасника ДТП. На рішення комісії у пʼятницю, 3 квітня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

Засідання кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відбувалось 26 березня. КДКП вирішила звільнити Ельвія Керімова, який працює в органах прокуратури з 2008 року, а посаду прокурора Чорноморської окружної прокуратури він обіймав з березня 2025 року.

Правоохоронці підозрюють Керімова у вимаганні хабаря. За даними слідчих, у липні 2025 року сталась ДТП за участі мопеда Honda Dio AF 27 та автомобіля BMW X5. Встановлено, що водій мопеда врізався у припарковане авто, внаслідок аварії пасажир двоколісного отримав травми.

Досудове розслідування здійснював слідчий Максим Чащин, який також фіксував сам факт ДТП. Своєю чергою Ельвій Керімов був одним з прокурорів, який здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Наприкінці липня 2025 року суд на Одещині дозволив конфіскувати транспорті засоби, за участю яких сталось ДТП. Водночас слідчий Максим Чащин за вказівкою прокурора Ельвія Керімова почав вимагати у водія BMW X5 хабар. За 800 доларів правоохоронці обіцяли водію пришвидшити зняття арешту з автомобіля, а 7 тис. доларів обіцяли передати адвокату за закриття кримінального провадження.

Правоохоронці затримали Чащина та Керімова й оголосили підозри у хабарництві. У жовтні 2025 року їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 1,5 млн грн. 3 березня 2026 року Чорноморський міський суд Одеської області оголосив вирок слідчому. У межах угоди про визнання винуватості слідчому призначили покарання у вигляді увʼязнення строком на пʼять років, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком – 3 роки.

Ельвія Керімова 10 жовтня 2025 року відсторонили від посади зі збереженням зарплати, а 26 березня 2026 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення.

«Слідство.Інфо» зауважує, що декларація Керімова не відображається, але відповідно до декларації його колишньої дружини Карина Керімової, прокурор у 2023 та 2024 роках сплатив по 120 тис. грн аліментів на сина, а у 2025 – 90 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2026 року Вища рада правосуддя відмовилась поновити на роботі прокурора Галицької окружної прокуратури Львова Ростислава Сидора, якого у квітні 2025 року затримали на хабарі 5 тис. доларів, а потім звільнили.