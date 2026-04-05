Наслідки атаки на НПЗ в Кстові

У ніч на неділю, 5 квітня, дрони атакували Ленінградську область Росії. У портовому місті Приморськ зафіксували влучання на нафтопроводі, зайнялася пожежа.

Про нічну атаку повідомив губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко. Він заявив, що над регіоном нібито збили 19 дронів за ніч.

Водночас він повідомив, що начебто уламки пошкодили одну з ділянок нафтопроводу в районі порту «Приморськ». За його словами, трубу перекрили, там відбувається «безпечне вигоряння».

Зазначимо, протягом березня порт «Приморськ» щонайменше двічі атакували дрони. За даними Bloomberg, серія ударів по Приморську та Усть-Лузі, де також розташований нафтовий порт, спричинила різке падіння експорту нафти та значні фінансові втрати для Кремля.

Місцеві телеграм-канали також повідомили про вибухи у місті Кстово Нижньогородської області Росії. На відео, оприлюднених в мережі, чути роботу ППО та дрони, а також видно загоряння на території заводу.

За даними Exilenova+, атака припала на промзону, де розташований місцевий нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез». Він має потужність близько 17 млн тонн нафти на рік. Крім того, під атаку потрапила «Новогорьковська ТЕЦ», яка забезпечувала промзону енергією.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаку на обʼєкти російської нафтової промисловості наразі не коментували.